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Самые яркие тренды с Недели моды в Берлине

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Marc Cain показывает, как можно адаптировать тренд Office Sirene — строгие деловые образы теперь в моде.
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Marc Cain показывает, как можно адаптировать тренд Office Sirene — строгие деловые образы теперь в моде. 
© legion-media.ru
Бренд MALAIKARAISS демонстрирует стильное лаконичное пальто — в моде женственные винтажные силуэты.
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Бренд MALAIKARAISS демонстрирует стильное лаконичное пальто — в моде женственные винтажные силуэты. 
© James Cochrane/@berlinfashionwe
И расслабленный легкий стиль.
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И расслабленный легкий стиль. 
© James Cochrane/@berlinfashionwe
Lou de Bètoly показывает тренд на "пыльные" оттенки и пушистые текстуры ткани.
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Lou de Bètoly показывает тренд на "пыльные" оттенки и пушистые текстуры ткани. 
© James Cochrane/@berlinfashionwe

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Кроме того, Lou de Bètoly демонстрирует тренд на "почти голую", сексуальную моду.
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Кроме того, Lou de Bètoly демонстрирует тренд на "почти голую", сексуальную моду. 
© Caroline Kynast/@berlinfashionwe
William Fan показывает, что Old Money и монохром все еще в фаворитах модного мира.
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William Fan показывает, что Old Money и монохром все еще в фаворитах модного мира. 
© globallookpress.com
Gerrit Jacob вывел на подиум не просто оверсайз, а еще и неоднозначные принты. Посмотрим, как такой тренд оценит мировая фешн-индустрия.
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Gerrit Jacob вывел на подиум не просто оверсайз, а еще и неоднозначные принты. Посмотрим, как такой тренд оценит мировая фешн-индустрия. 
© globallookpress.com

Дважды в год мировая фешн-индустрия собирается в Германии на Берлинскую неделю моды. На этот раз показы и презентации проходили в зимнем Берлине с 5 по 8 февраля 2024.

В основе программы Недели моды лежит конкурс Berlin Contemporary, в котором были выбраны 18 дизайнеров, которые, по мнению организаторов события, были лучшими с точки зрения стиля, мастерства и концепции. Кроме того модные марки-участники должны были обладать коммерческим потенциалом на международном уровне.

Одежда 90-х, которую носили все модники

Для простого любителя моды берлинская неделя стала очередным агрегатором трендов. "Рамблер" покажет, какие яркие тенденции проявились на подиумах в Берлине.

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