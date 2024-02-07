Самые яркие тренды с Недели моды в Берлине

Дважды в год мировая фешн-индустрия собирается в Германии на Берлинскую неделю моды. На этот раз показы и презентации проходили в зимнем Берлине с 5 по 8 февраля 2024.

В основе программы Недели моды лежит конкурс Berlin Contemporary, в котором были выбраны 18 дизайнеров, которые, по мнению организаторов события, были лучшими с точки зрения стиля, мастерства и концепции. Кроме того модные марки-участники должны были обладать коммерческим потенциалом на международном уровне.