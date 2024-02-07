Самые яркие тренды с Недели моды в Берлине
Дважды в год мировая фешн-индустрия собирается в Германии на Берлинскую неделю моды. На этот раз показы и презентации проходили в зимнем Берлине с 5 по 8 февраля 2024.
В основе программы Недели моды лежит конкурс Berlin Contemporary, в котором были выбраны 18 дизайнеров, которые, по мнению организаторов события, были лучшими с точки зрения стиля, мастерства и концепции. Кроме того модные марки-участники должны были обладать коммерческим потенциалом на международном уровне.
Для простого любителя моды берлинская неделя стала очередным агрегатором трендов. "Рамблер" покажет, какие яркие тенденции проявились на подиумах в Берлине.
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