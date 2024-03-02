Самые спорные красавицы мира

В сети продолжают обсуждать необычную победительницу конкурса «Мисс Германии — 2024» Апаме Шёнауэр. Апаме уроженка Ирана, у нее двое детей и ей 39 лет. Девушка переехала в столицу Германии еще в детстве, с родителями. Позже Шёнауэр получила немецкое гражданство, выучилась на архитектора, а теперь официально стала самой привлекательной незамужней женщиной страны.

Мнения в сети на счет главной красавицы Германии разделились. Кто-то посчитал, что жюри могли бы выбрать девушку помоложе и постройнее. Другие наоборот отметили, что красота стала натуральной и победительница не выглядит, как результат работы пластических хирургов.

Мы также решили вспомнить самых необычных победительниц конкурсов красоты.

В национальном конкурсе красоты «Мисс Зимбабве», первом после 22-летнего перерыва, победила светлокожая модель Брук Брук-Джексон.

Несмотря на волну самого настоящего удивления среди пользователей социальных сетей красотка родилась 21 год назад в столице страны городе Хараре. До своего триумфа девушка работала косметологом и снималась в качестве модели для африканских журналов.

Японка украинского происхождения Каролина Сиино недавно одержала победу на конкурсе «Мисс Япония-2024». Девушка родилась на Украине в Тернопольской области. В возрасте пяти лет она вместе с матерью переехала в Японию и вскоре стала натурализованной гражданкой этой страны. После ее победы на конкурсе «Мисс Япония-2024» среди японцев также разгорелись споры. Вскоре Сиино и вовсе пришлось отказаться от титула. Местные журналисты узнали о романе Каролины с женатым мужчиной.

Африканка Сефора Икалаба в 2017 году стала победительницей конкурса красоты «Мисс Хельсинки». По словам девушки, она не верила в свой успех, когда решила участвовать в конкурсе красоты. Сефора увлекалась фитнесом и жюри по достоинству оценили подтянутую фигуру африканки.