Где живут самые красивые девушки мира

Женская красота всегда была одним из самых значимых символом для гордости в любой культуре. Сейчас, когда мир вступил в эпоху всеобщей глобализации, привлекательность слабого пола стали измерять жюри международных конкурсов красоты. Да и простые пользователи интернета теперь с легкостью могут возносить девушек на олимп популярности — достаточно просто подписаться на страницу красотки в социальных сетях. Также в сети существует множество различных списков и рейтингов женской красоты. Редакторы портала scoopwhoop.com проанализировали поисковые запросы и назвали самые красивые нации мира.

Где живут самые привлекательные девушки — в галерее «Рамблера».