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Где живут самые красивые девушки мира

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Светлая кожа, голубые глаза и белокурые волосы — все это делает шведок одними из самых красивых женщин мира. На фото: «ангел» Victoria’s Secret модель Эльза Хоск
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Светлая кожа, голубые глаза и белокурые волосы — все это делает шведок одними из самых красивых женщин мира. На фото: «ангел» Victoria’s Secret модель Эльза Хоск 
© ТАСС
Филиппинки отличаются природной красотой и легким нравом. Главной же особенностью и преимуществом девушек из этой тропической страны считается приверженность прочным семейным ценностям и преданность близким
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Филиппинки отличаются природной красотой и легким нравом. Главной же особенностью и преимуществом девушек из этой тропической страны считается приверженность прочным семейным ценностям и преданность близким 
© dreamstime.com
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© Unsplash
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© ТАСС

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© ТАСС
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© legion-media.ru
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© Соцсети
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© ТАСС
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© dreamstime.com

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© dreamstime.com

Женская красота всегда была одним из самых значимых символом для гордости в любой культуре. Сейчас, когда мир вступил в эпоху всеобщей глобализации, привлекательность слабого пола стали измерять жюри международных конкурсов красоты. Да и простые пользователи интернета теперь с легкостью могут возносить девушек на олимп популярности — достаточно просто подписаться на страницу красотки в социальных сетях. Также в сети существует множество различных списков и рейтингов женской красоты. Редакторы портала scoopwhoop.com проанализировали поисковые запросы и назвали самые красивые нации мира.

Где живут самые привлекательные девушки — в галерее «Рамблера».

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