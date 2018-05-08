8 продуктов, которые нельзя есть сырыми

Никто не будет спорить, что многие продукты в своем свежем состоянии содержат значительно больше питательных и полезных веществ, чем в приготовленном виде. В то же время сомнительна и полностью 100-процентная «сырая» диета, при которой человек питается исключительно термически необработанной едой. Все дело в содержащихся в некоторых растениях токсинах, призванных отпугнуть вредителей вроде слизней и тли, уничтожить или снизить вред от которых можно только дополнительной обработкой. Конечно, концентрация их в умеренных порциях зачастую не так страшна для человека, но даже в таких дозах может вызвать у здорового организма серьезные расстройства. Мы собрали вместе восемь наиболее небезопасных продуктов, которые точно не стоит пробовать в сыром виде, а уж тем более — сочетать между собой в свежих кушаньях.

— Фасоль —

В сырых бобах фасоли содержатся белки лектины, расщепляемые в процессе приготовления на огне. Не все они одинаково токсичны, а некоторые даже — полезны, но такие белки, как фитогемагглютинины, например, способны вызвать расстройство желудка и кишечника всего одной горстью красной фасоли. Избавить фасоль от лектинов, а себя — от лишнего риска можно просто замочив бобы минимум на 5 часов в холодной воде, а затем процедив, промыв и отварив в течение хотя бы 30 минут на среднем огне.

— Горький миндаль —

Тот миндаль, что все мы обычно привыкли есть, именуется сладким, в то время как его близкий родственник горький миндаль буквально может травить толпы содержащимся в себе цианистым водородом. Зачем же его используют? Европейские повара уважают горький миндаль за интересный вкус, но и подготавливают они его так, что никаких симптомов — от легкого головокружения и головной боли до рвоты и судорог — у дегустаторов и в помине не возникает. Обычно подготовка сводится к обжариванию на сковороде, но точные температуры и время никем не обозначены, так что вам лучше насторожиться, если в рецепте значится именно этот вид миндаля.

— Картофель —

Картофель полностью исключен из диеты не только тех, кто следит за своим весом, но и так называемых сыроедов, и дело тут совсем не в углеводах. Просто в сыром картофеле может содержаться слишком много потенциально токсичного вещества соланина, которого особенно много в тех клубнях, что имеют зеленую пигментацию кожуры. При очень высокой концентрации вещества, которую особенно в молодом картофеле часто можно визуально определить по бледно-зеленому цвету клубня, лучше отказаться от употребления в пищу даже приготовленных клубней.

— Таро —

Таро или, как этот овощ еще называют, Колоказия съедобная является более полезным родственником картофеля, но вреден он в сыром виде уже по другой причине. При всем своем богатстве клетчаткой, калием, витамином С, кальцием, витаминами Е и группы В, а также великим множеством микроэлементов, таро небезопасен из-за соединения оксалата кальция. Именно оно может привести сначала к онемению ротовой полости, а затем, при продолжении поедания сырого плода, к удушью или, если повезет выжить, к образованию камней в почках.

— Касторовые бобы —

Чаще в отношении этих бобов, из которых человек привык получать так хорошо помогающее при запорах касторовое масло, используется термин «клещевина». Несмотря на всю красоту самого дерева с его ярко-красными листьями и желтыми цветками, сами плоды — тоже, кстати, интересные на вид — содержат слишком большую дозу уже знакомых нам лектинов под названием рицин. Да-да, тот самый, что использовал в своих целях Уолтер Уайт из сериала «Во все тяжкие»! Рицин — вещество настолько сильное, что не выводится полностью из касторовых бобов при термической обработке, а значит, и каши такой нам никогда не поесть. Ну, если только один раз.

— Оливки —

Вряд ли сырые оливки серьезно или вообще как-то навредят вам, если их съесть, но и желания потянуться к ветке за еще одной ни у кого точно не возникнет. Причина — полностью разрушаемое в процессе засаливания вещество олеуропеин, придающее свежим оливкам горький вкус. Интересно то, что потенциально олеуропеин даже полезен, вот только горечь не дает нам полностью насладиться его преимуществами. Ее, конечно, можно попытаться убавить при помощи выдержки плодов в пресной воде, но соленый маринад все-таки будет предпочтительней.

— Дикорастущие грибы —

Даже те грибы, в неядовитости которых вы полностью уверены, могут быть в сыром виде потенциально смертельно опасными, да и просто слишком жесткими, чтобы желудок успешно справился с их перевариванием. Все дело в ином, чем у овощей и фруктов, строении клеточных стенок грибов, которые при разрушении в процессе обработки позволяют получить больше пользы от продукта. Существуют, правда, и безопасные в сыром виде грибы, но лишь немногие эксперты могут определить их на глаз. Еще меньше тех, кто может подобрать минимально необходимый и подходящий способ обработки вроде сбрызгивания грибов coccoli лимонным соком для создания грибного севиче.

— Свинина —

Мало кому придет в голову есть полностью сырым свиное мясо, но этот пункт в нашем списке оказался не просто так. Все мы знаем о существовании в свинине двух основных паразитов — трихинеллезе и свином цепне, случаи заражения которыми с 70-80-х годов сильно снизился из-за введения норм контроля качества и усовершенствования средств идентификации. Несмотря на то, что полностью уничтожить риск заражения ими обоими можно, приготовив мясо на огне так, чтобы температура в центре куска достигла минимум 71 градуса по Цельсию, у некоторых горе-поваров и это не получается. Как следствие полуприготовленное, а местами просто сырое мясо может вызвать весь букет симптомов — от тошноты и рвоты до судорог и даже смерти, в зависимости от того, домом какого из паразитов ваше тело стало на этот раз.