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Русские блюда, пугающие иностранцев 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Споры о русской кухне среди иностранцев — вечная тема для обсуждений. Они поражаются некоторым блюдам, которые в России считаются привычными. Некоторые их даже могут напугать одним своим внешним видом и описанием. Конечно, у разных народов мира можно найти странные блюда, но к русским блюдам иностранцы привыкают и оценивают их по достоинству. "Рамблер" рассказывает, какие блюда в России больше всего отталкивают иностранцев.

Манная каша

Ее не только не любят многие дети, но и иностранцы. Дело в том, что манную крупу за границей вообще не продают, поэтому они не знают о существовании такой каши. Чаще всего гости из других стран отмечают странные комочки и пресный вкус каши.

Холодец

Это блюдо прославилось тем, что многих от его описания бросает в дрожь. Замороженный мясной бульон с кусочками мяса и овощей не любят даже некоторые жители России. Однако иностранцы, которые рискуют его пробовать, отзываются о нем только в положительном ключе.

Кисель

Люди из других стран думают, что кисель — это недоделанное желе и не понимают, как это блюдо можно употреблять в качестве напитка. Если сначала они относятся к нему скептически, то вкус и запах не оставляет равнодушными.

Окрошка

Пока в России каждое лето спорят, на чем лучше готовить окрошку — на квасе или кефире, иностранцы вообще не понимают, как из салата делают суп, заправляя его кисломолочным или хлебным напитком. Не всем окрошка приходится по душе после пары ложек, но находятся и зарубежные ценители.

Блинчики с соленой начинкой

Для большинства иностранцев блины — исключительно десерт. Они не удивляются блинам с вареньем, медом и фруктами, но начинают кривиться, когда им подают блины с мясом и сметаной. За границей никто не воспринимает это блюдо как основное, поэтому от него часто отказываются.

Селедка под шубой

Один из любимых зимних салатов у россиян вызывает недоумение у иностранцев. Прежде всего они отмечают то, что его внешний вид никак не вяжется со вкусом и описанием. Свекла придает майонезу розовый цвет, из-за чего люди думают, что это десерт. Многим селедка нравится, но они все равно говорят о том, что в салате слишком много майонеза.

Гематоген

Признайтесь, вы сами удивились, когда узнали, что батончик содержит в себе кровь быков. Если дать иностранцу попробовать гематоген, то рассказать о его составе стоит только, когда вся еда переварится. Описание этого десерта чаще всего вызывает недоумение и страх перед его вкусом.
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