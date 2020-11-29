Новый год — это главный праздник для россиян, поэтому о меню многие начинают думать заранее. К тому же, коронавирус исключил возможность народных гуляний, поэтому большинство встретит праздник дома. «Рамблер» собрал гид по вкусным и бюджетным блюдам для новогоднего стола.

Для начала необходимо определить главное блюдо вашего пиршества. Самый простой и демократичный по цене вариант — запеченная курица или рыба. Причем запекать можно как целую тушку, так и ее части, в зависимости от количества приглашенных гостей.

Далее следует гарнир, который у многих людей вызывает равнодушие. Конечно, никому не хочется есть банальную картошку, поэтому нужно найти новый подход к привычным блюдам. Например, в картошку можно добавить сыр, бекон или другие наполнители, а пюре приготовить из зеленого горошка с мятой.

А что если не оливье? Бюджетный салат для большой компании включает много зелени (фриллис, шпинат, базилик, петрушка), далее овощи (огурцы, морковь, черри, редис). Добавьте в салат семечки тыквы, а для соуса смешайте оливковое масло и лайм. Главное — заправляйте салат сразу перед подачей.

Вы также можете приготовить небольшое количество намазок: хумус, песто, бабагануш из баклажанов и садзики из греческого йогурта с огурцами, чесночное масло с травами или яичный паштет. Разнообразие намазок позволит не концентрироваться на одном блюде, сделать стол ярким и необычным.

Брускетта — это небольшая закуска на хрустящем хлебе, на который можно выложить порезанные помидоры, печенные грибы, слабосоленый лосось и клубнику с сыром горгондзола. Само наличие хлеба в составе такой закуски сделает блюдо сытным и бюджетным.

Подготовьте стартеры в виде маслин разных сортов, ягоды граната в уксусе, поджаренных кусочков питы со специями, орехи и другие небольшие добавки к блюдам.

Украсьте стол фруктовой тарелкой, которая состоит из мандаринов, винограда, клубники или манго. А если бюджет позволяет, то тарелку можно превратить в сырно-фруктовую. Скорее всего, вы будете выпивать, а полезные сладости и небольшие ломтики сыра станут прекрасной и удобной закуской. Ура!