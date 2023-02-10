Мексиканские тако и идеальные сырники: 5 лучших рецептов недели

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.

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Мексиканская закуска тако, блинная запеканка и тыквенные вафли от Юлии Высоцкой — в материале "Рамблера".

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Блинная запеканка с творогом

Блины с творогом — нестареющая классика. Однако даже их можно сделать еще вкуснее. Для этого достаточно превратить их в эффектную запеканку с нежной сливочной заливкой.

Для ее приготовления вам понадобится:

Готовые тонкие блины

500 г пастообразного творога

4 столовые ложки сметаны

4 столовые ложки сахара

1 чайная ложка ванильного сахара

250 мл сливок

2 желтка

50 г изюма

Сливочное масло, чтобы смазать форму

Полный рецепт читайте здесь.

Идеальная закуска из бюджетных продуктов

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Когда незапланированные гости уже на пороге или просто внезапно захотелось чего-нибудь вкусненького, на помощь приходят рецепты быстрых закусок. Идеальный вариант — мини-бутерброды из бюджетных продуктов, которые, скорее всего, есть в вашем холодильнике.

Для приготовления закуски вам понадобится:

багет;

сливочное масло;

красный лук;

морковь;

чеснок;

соленые огурцы;

майонез или сметана;

перец и соль.

Рецепт быстрой и бюджетной закуски смотрите в нашем видео здесь.

Сырники, которые не разваливаются

Кадр из видео

Сырники остаются одним из самых любимых вариантов завтрака для многих россиян. Готовить их легко, однако добиться идеальной формы и консистенции — почти что суперспособность.

Для приготовления одной порции идеальных вам понадобится:

200 граммов творога;

одно яйцо;

две столовые ложки рисовой муки (+ небольшое количество на обсыпку).

Полный рецепт смотрите в видео здесь.

Вафли из тыквы с муссом из тофу

Eva.ru

Этим рецептом поделилась Юлия Высоцкая. Необычные вафли из тыквы с муссом из тофу получаются мягкими и ароматными.

Для их приготовления вам понадобится:

300 г тыквы;

1 яйцо;

65 г рисовой муки;

маленькая веточка розмарина;

1 1/2 ст. ложки оливкового масла;

щепотка псиллиума;

щепотка морской соли;

150 г тофу;

60 мл кокосового молока;

несколько веточек мяты;

щепотка морской соли.

Рецепт вафель от Юлии Высоцкой смотрите здесь.

Тако

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Тако — традиционное блюдо мексиканской кухни. Это кукурузная или пшеничная лепешка с начинкой из мяса или колбасок, а также различных овощей.

Для приготовления закуски вам понадобится:

Болгарский перец;

Красный лук;

Растительное масло;

Куриная грудка;

Томаты в собственном соку;

Чили;

Красный перец;

Соль;

Консервированная кукуруза;

Тортилья;

Листья салата;

Тертый сыр;

Сметанный соус.