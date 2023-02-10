Мексиканские тако и идеальные сырники: 5 лучших рецептов недели

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.
Мексиканская закуска тако, блинная запеканка и тыквенные вафли от Юлии Высоцкой — в материале "Рамблера".
Блины с творогом — нестареющая классика. Однако даже их можно сделать еще вкуснее. Для этого достаточно превратить их в эффектную запеканку с нежной сливочной заливкой.
Для ее приготовления вам понадобится:
Полный рецепт читайте здесь.
Когда незапланированные гости уже на пороге или просто внезапно захотелось чего-нибудь вкусненького, на помощь приходят рецепты быстрых закусок. Идеальный вариант — мини-бутерброды из бюджетных продуктов, которые, скорее всего, есть в вашем холодильнике.
Для приготовления закуски вам понадобится:
Рецепт быстрой и бюджетной закуски смотрите в нашем видео здесь.
Сырники остаются одним из самых любимых вариантов завтрака для многих россиян. Готовить их легко, однако добиться идеальной формы и консистенции — почти что суперспособность.
Для приготовления одной порции идеальных вам понадобится:
Полный рецепт смотрите в видео здесь.
Этим рецептом поделилась Юлия Высоцкая. Необычные вафли из тыквы с муссом из тофу получаются мягкими и ароматными.
Для их приготовления вам понадобится:
Рецепт вафель от Юлии Высоцкой смотрите здесь.
Тако — традиционное блюдо мексиканской кухни. Это кукурузная или пшеничная лепешка с начинкой из мяса или колбасок, а также различных овощей.
Для приготовления закуски вам понадобится:
Полный рецепт смотрите в видео здесь.