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1 час назад

Мексиканские тако и идеальные сырники: 5 лучших рецептов недели

Мира Маркина

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.

Мексиканские тако и идеальные сырники: 5 лучших рецептов недели
Фото: UnsplashUnsplash

Мексиканская закуска тако, блинная запеканка и тыквенные вафли от Юлии Высоцкой — в материале "Рамблера".

Видео дня

Блинная запеканка с творогом

Блины с творогом — нестареющая классика. Однако даже их можно сделать еще вкуснее. Для этого достаточно превратить их в эффектную запеканку с нежной сливочной заливкой.

Для ее приготовления вам понадобится:

  • Готовые тонкие блины
  • 500 г пастообразного творога
  • 4 столовые ложки сметаны
  • 4 столовые ложки сахара
  • 1 чайная ложка ванильного сахара
  • 250 мл сливок
  • 2 желтка
  • 50 г изюма
  • Сливочное масло, чтобы смазать форму

Полный рецепт читайте здесь.

Идеальная закуска из бюджетных продуктов

Unsplash

Когда незапланированные гости уже на пороге или просто внезапно захотелось чего-нибудь вкусненького, на помощь приходят рецепты быстрых закусок. Идеальный вариант — мини-бутерброды из бюджетных продуктов, которые, скорее всего, есть в вашем холодильнике.

Для приготовления закуски вам понадобится:

  • багет;
  • сливочное масло;
  • красный лук;
  • морковь;
  • чеснок;
  • соленые огурцы;
  • майонез или сметана;
  • перец и соль.

Рецепт быстрой и бюджетной закуски смотрите в нашем видео здесь.

Сырники, которые не разваливаются

Кадр из видео

Сырники остаются одним из самых любимых вариантов завтрака для многих россиян. Готовить их легко, однако добиться идеальной формы и консистенции — почти что суперспособность.

Для приготовления одной порции идеальных вам понадобится:

  • 200 граммов творога;
  • одно яйцо;
  • две столовые ложки рисовой муки (+ небольшое количество на обсыпку).

Полный рецепт смотрите в видео здесь.

Вафли из тыквы с муссом из тофу

Eva.ru

Этим рецептом поделилась Юлия Высоцкая. Необычные вафли из тыквы с муссом из тофу получаются мягкими и ароматными.

Для их приготовления вам понадобится:

  • 300 г тыквы;
  • 1 яйцо;
  • 65 г рисовой муки;
  • маленькая веточка розмарина;
  • 1 1/2 ст. ложки оливкового масла;
  • щепотка псиллиума;
  • щепотка морской соли;
  • 150 г тофу;
  • 60 мл кокосового молока;
  • несколько веточек мяты;
  • щепотка морской соли.

Рецепт вафель от Юлии Высоцкой смотрите здесь.

Тако

Pxhere

Тако — традиционное блюдо мексиканской кухни. Это кукурузная или пшеничная лепешка с начинкой из мяса или колбасок, а также различных овощей.

Для приготовления закуски вам понадобится:

  • Болгарский перец;
  • Красный лук;
  • Растительное масло;
  • Куриная грудка;
  • Томаты в собственном соку;
  • Чили;
  • Красный перец;
  • Соль;
  • Консервированная кукуруза;
  • Тортилья;
  • Листья салата;
  • Тертый сыр;
  • Сметанный соус.

Полный рецепт смотрите в видео здесь.

Еда,Юлия Высоцкая,
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