На любой вкус: лучшие мемы про пиццу

9 октября во всем мире отмечают день пиццы и пива. И если этот слабоалкогольный напиток завоевал популярность достаточно давно, то пицца пришла в массовую культуру только в 20 веке. Родиной этого блюда считается Неаполь. Именно там впервые начали готовить плоскую лепешку с томатным соусом и различными начинками. Долгое время пицца оставалась едой бедняков и простого народа и продавалась на улице прямо с лотков. В 1830 году появился первый ресторан-пиццерия Pizzeria Port’Alba. К слову, это заведение существует до сих пор.