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На любой вкус: лучшие мемы про пиццу

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    9 октября во всем мире отмечают день пиццы и пива. И если этот слабоалкогольный напиток завоевал популярность достаточно давно, то пицца пришла в массовую культуру только в 20 веке. Родиной этого блюда считается Неаполь. Именно там впервые начали готовить плоскую лепешку с томатным соусом и различными начинками. Долгое время пицца оставалась едой бедняков и простого народа и продавалась на улице прямо с лотков. В 1830 году появился первый ресторан-пиццерия Pizzeria Port’Alba. К слову, это заведение существует до сих пор.

    Рост популярности блюда начался в эпоху итальянской эмиграции. Сейчас пиццу готовят практически во всех странах мира.

    В честь праздника, мы решили собрать популярные мемы про это замечательное блюдо – в галерее «Рамблера».

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