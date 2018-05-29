Жара: микробикини снова в моде 

Эти крохотные полоски ткани теперь называют купальниками, поэтому на нудистский пляж в таких все равно ни за что не пустят.
А для пляжа обыкновенного наряд будет выглядеть слегка вызывающе. Купальные костюмы на грани дозволенного наденут лишь самые раскрепощенные девушки без комплексов.
Тем не менее, пляжный сезон открыт, и на морских курортах все чаще можно встретить почти что голых туристов. Формально, конечно, девушки в купальниках, но с приставкой "микро".
Одни хотят ровный загар, вторые демонстрируют безупречную фигуру, третьи же преследуют обе цели, а четвертых попросту не занимает мнение окружающих.
Девушки без комплексов и одежды покоряют морские курорты. Пляжные звезды в микрокупальниках — в нашей фотогалерее.