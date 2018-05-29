Жара: микробикини снова в моде

Мы просто оставим это здесь.

11/13 Мы просто оставим это здесь.

Спорим, что именно эта девушка была в эпицентре внимания?

8/13 Спорим, что именно эта девушка была в эпицентре внимания?

Нет, это не ниточки, это купальник.

7/13 Нет, это не ниточки, это купальник.

Некоторые оголяются не только на пляже, но и в тренажерном зале. Уф, жарко!

6/13 Некоторые оголяются не только на пляже, но и в тренажерном зале. Уф, жарко!

Микрокупальник из полупрозрачной ткани и плавки с заниженной талией - не каждая решится на такой наряд.

5/13 Микрокупальник из полупрозрачной ткани и плавки с заниженной талией - не каждая решится на такой наряд.

В цвет песка и зелени. Вот так выглядит единение с природой.

4/13 В цвет песка и зелени. Вот так выглядит единение с природой.

Микрокупальник как он есть. К слову, это Турция, отель категории 16+. Так что все нормально — окружение соответствует.

3/13 Микрокупальник как он есть. К слову, это Турция, отель категории 16+. Так что все нормально — окружение соответствует.

А тут уж как в том анекдоте: "Вы либо крест снимите, либо штаны наденьте".

2/13 А тут уж как в том анекдоте: "Вы либо крест снимите, либо штаны наденьте".

Эти крохотные полоски ткани теперь называют купальниками, поэтому на нудистский пляж в таких все равно ни за что не пустят.

А для пляжа обыкновенного наряд будет выглядеть слегка вызывающе. Купальные костюмы на грани дозволенного наденут лишь самые раскрепощенные девушки без комплексов.

Тем не менее, пляжный сезон открыт, и на морских курортах все чаще можно встретить почти что голых туристов. Формально, конечно, девушки в купальниках, но с приставкой "микро".

Одни хотят ровный загар, вторые демонстрируют безупречную фигуру, третьи же преследуют обе цели, а четвертых попросту не занимает мнение окружающих.

Девушки без комплексов и одежды покоряют морские курорты. Пляжные звезды в микрокупальниках — в нашей фотогалерее.