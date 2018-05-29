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Жара: микробикини снова в моде
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Жара: микробикини снова в моде 

Рамблер 3 часа назад
Купальники на грани дозволенного — в нашей фотогалерее.
1/13  Инстамодели в микрокупальниках питают особую слабость к подобным фото.
Фото:
2/13  А тут уж как в том анекдоте: "Вы либо крест снимите, либо штаны наденьте".
Фото:
3/13  Микрокупальник как он есть. К слову, это Турция, отель категории 16+. Так что все нормально — окружение соответствует.
Фото:
4/13  В цвет песка и зелени. Вот так выглядит единение с природой.
Фото:
5/13  Микрокупальник из полупрозрачной ткани и плавки с заниженной талией - не каждая решится на такой наряд.
Фото:
6/13  Некоторые оголяются не только на пляже, но и в тренажерном зале. Уф, жарко!
Фото:
7/13  Нет, это не ниточки, это купальник.
Фото:
8/13  Спорим, что именно эта девушка была в эпицентре внимания?
Фото:
9/13  А такую красоту никакой купальник прикрыть не сможет.
Фото:
10/13  В тренде ассиметрия.
Фото:
11/13  Мы просто оставим это здесь.
Фото:
12/13  Похоже, этот купальник прямиком из детского отдела.
Фото:
13/13  Ой!
Фото:
Эти крохотные полоски ткани теперь называют купальниками, поэтому на нудистский пляж в таких все равно ни за что не пустят.
А для пляжа обыкновенного наряд будет выглядеть слегка вызывающе. Купальные костюмы на грани дозволенного наденут лишь самые раскрепощенные девушки без комплексов.
Тем не менее, пляжный сезон открыт, и на морских курортах все чаще можно встретить почти что голых туристов. Формально, конечно, девушки в купальниках, но с приставкой "микро".
Одни хотят ровный загар, вторые демонстрируют безупречную фигуру, третьи же преследуют обе цели, а четвертых попросту не занимает мнение окружающих.
Девушки без комплексов и одежды покоряют морские курорты. Пляжные звезды в микрокупальниках — в нашей фотогалерее.
Женский форум28
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