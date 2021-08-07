Знаковые платья, вошедшие в историю

Правильное платье может сделать карьеру. Неправильное может сделать заголовки. Но скандальное платье может сделать и то, и другое.

Они вызывали споры, вдохновляли и будоражили умы. 10 знаковых нарядов, которые, возможно, являются самыми узнаваемыми в истории: от незабываемых кинообразов до скандальных платьев с красных ковровых дорожек.

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Образ Риты Хэйворт в фильме «Гильда» — один из самых известных в кино. Черное обтягивающее платье из атласа с бантом и разрезом было создано модельером Жаном Луи. Это был 1946 год, и танец героини даже окрестили «стриптизом». В знаменитой сцене Рита всего лишь медленно снимала перчатку, а мужчины уже сходили с ума.

Сейчас почти никто не вспомнит, о чем был фильм «Зуд седьмого года», но иконический образ Мерилин Монро в белом развевающемся коктейльном платье является одним из самых известных в мировом кинематографе. Поговаривают, что для мужа актрисы, бейсболиста Джо Ди Маджио, присутствовавшего на съемках, эта сцена стала последней каплей, и он подал на развод.

Другое знаменитое платье Мерилин было создано Жаном Луи для особенного случая – дня рождения Джона Кеннеди. 1962 год, вечер, огромный стадион, градус напряжения зашкаливает, и тут на сцену выходит она в полупрозрачном платье, усыпанном кристаллами, и выдыхает: Нappy Birthday, Mr President... Сейчас знаменитое платье является музейным экспонатом стоимостью в $5 млн.

Костюм, возможно, самой известной первой леди США, Жаклин Кеннеди, вошел в историю как траурный. Именно в нем она была в тот роковой день 22 ноября 1963 года, когда Джона Кеннеди убили. Розовый твидовый костюм от Chanel хранится в Национальном архиве США.

Самое провокационное платье французского кинематографа было надето на Мирей Дарк в фильме «Высокий блондин в черном ботинке». Абсолютно закрытое спереди платье с длинными рукавами и максимально открытой спиной от дизайнера Ги Лароша произвело впечатление не только на зрителей, но и на самого режиссера и всю съемочную площадку. Сейчас оно хранится в Лувре.

Золотое бикини, в котором появляется Керри Фишер в одном из эпизодов «Звездных войн» до сих пор является одним из самых популярных костюмов среди участников Comic-Con и предметом споров среди феминисток. Сама актриса ненавидела «рабский» наряд Леи за его чрезмерную откровенность, но именно поэтому он и стал культовым.

Несуществующее платье мультяшной Джессики Рэббит до сих пор будоражит умы. Образ роковой обольстительницы в сверкающем красном платье без бретелей и с фантастическим разрезом от бедра не дает покоя многим женщинам, которые пытаются воплотить его в жизни. Знаменитости частенько появляются в подобных нарядах на ковровых дорожках.

При упоминании имени Шэрон Стоун первое, что приходит на ум, – точно не образы с красных дорожек. Минималистичное белое платье ее героини из фильма «Основной инстинкт», в котором она появляется на допросе в полицейском участке, входит во все списки самых запоминающихся кинонарядов.

Леди Гага пришла на церемонию музыкальных наград MTV Video Music Awards 2014 в платье из настоящего мяса, спроектированном Франком Фернандесом. Мясное платье было сразу же охарактеризовано как «наиболее вопиющий момент моды» вечера. Особенно резко раскритиковала платье организация «PETA».