5 признаков никчемных мужчин

Уже предлагал расстаться. Зачем вам отношения с мужчиной, который не дорожит ими?

5/5 Уже предлагал расстаться. Зачем вам отношения с мужчиной, который не дорожит ими?

Признался в измене. Единственное, в чем вы можете быть действительно уверены, — это ваши чувства. Но нее его. Не торопитесь прощать, даже если он клянется, что этого больше не повторится никогда.

4/5 Признался в измене. Единственное, в чем вы можете быть действительно уверены, — это ваши чувства. Но нее его. Не торопитесь прощать, даже если он клянется, что этого больше не повторится никогда.

Ни в чем не помогает. Если он предоставляет вам возможность самостоятельно решать ваши проблемы и никогда не пытается проявить о вас заботу, не стоит считать, что таким образом он показывает вам свое уважение. Нет! Он просто не хочет обременять себя вами.

3/5 Ни в чем не помогает. Если он предоставляет вам возможность самостоятельно решать ваши проблемы и никогда не пытается проявить о вас заботу, не стоит считать, что таким образом он показывает вам свое уважение. Нет! Он просто не хочет обременять себя вами.

Не хочет меняться. Если вы надеетесь, что со временем он изменится ради вас, а пока готовы потерпеть. Не надо! Мужчины, конечно, меняются, но повлиять извне ни на кого из них нельзя. Ищете другого.

2/5 Не хочет меняться. Если вы надеетесь, что со временем он изменится ради вас, а пока готовы потерпеть. Не надо! Мужчины, конечно, меняются, но повлиять извне ни на кого из них нельзя. Ищете другого.

Ставит отношения на последнее место. Если в его списке приоритетов ваша любовь не на первом и даже не на втором месте, то это серьезный повод задуматься, а зачем вам вообще нужны такие отношения. У него на все хватает времени, но только не на вас. Не стоит тратить и свое время на такого мужчину.

1/5 Ставит отношения на последнее место. Если в его списке приоритетов ваша любовь не на первом и даже не на втором месте, то это серьезный повод задуматься, а зачем вам вообще нужны такие отношения. У него на все хватает времени, но только не на вас. Не стоит тратить и свое время на такого мужчину.

Вроде бы все хорошо, но время от времени вы сомневаетесь, а тот ли мужчина сейчас рядом с вами? Если вы ни в чем не уверены, в нашей галерее — 5 подсказок, которые помогут принять решение.

Ставит отношения на последнее место. Если в его списке приоритетов ваша любовь не на первом и даже не на втором месте, то это серьезный повод задуматься, а зачем вам вообще нужны такие отношения. У него на все хватает времени, но только не на вас. Не стоит тратить и свое время на такого мужчину.

Не хочет меняться. Если вы надеетесь, что со временем он изменится ради вас, а пока готовы потерпеть. Не надо! Мужчины, конечно, меняются, но повлиять извне ни на кого из них нельзя. Ищете другого.

Ни в чем не помогает. Если он предоставляет вам возможность самостоятельно решать ваши проблемы и никогда не пытается проявить о вас заботу, не стоит считать, что таким образом он показывает вам свое уважение. Нет! Он просто не хочет обременять себя вами.

Признался в измене. Единственное, в чем вы можете быть действительно уверены, — это ваши чувства. Но нее его. Не торопитесь прощать, даже если он клянется, что этого больше не повторится никогда.

Уже предлагал расстаться. Зачем вам отношения с мужчиной, который не дорожит ими?