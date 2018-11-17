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5 признаков никчемных мужчин
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5 признаков никчемных мужчин 

Рамблер 3 часа назад
Как понять, что с этим мужчиной точно нечего ловить, — пять подсказок.
1/5  Ставит отношения на последнее место. Если в его списке приоритетов ваша любовь не на первом и даже не на втором месте, то это серьезный повод задуматься, а зачем вам вообще нужны такие отношения. У него на все хватает времени, но только не на вас. Не стоит тратить и свое время на такого мужчину.
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2/5  Не хочет меняться. Если вы надеетесь, что со временем он изменится ради вас, а пока готовы потерпеть. Не надо! Мужчины, конечно, меняются, но повлиять извне ни на кого из них нельзя. Ищете другого.
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3/5  Ни в чем не помогает. Если он предоставляет вам возможность самостоятельно решать ваши проблемы и никогда не пытается проявить о вас заботу, не стоит считать, что таким образом он показывает вам свое уважение. Нет! Он просто не хочет обременять себя вами.
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4/5  Признался в измене. Единственное, в чем вы можете быть действительно уверены, — это ваши чувства. Но нее его. Не торопитесь прощать, даже если он клянется, что этого больше не повторится никогда.
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5/5  Уже предлагал расстаться. Зачем вам отношения с мужчиной, который не дорожит ими?
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Вроде бы все хорошо, но время от времени вы сомневаетесь, а тот ли мужчина сейчас рядом с вами? Если вы ни в чем не уверены, в нашей галерее — 5 подсказок, которые помогут принять решение.
Ставит отношения на последнее место. Если в его списке приоритетов ваша любовь не на первом и даже не на втором месте, то это серьезный повод задуматься, а зачем вам вообще нужны такие отношения. У него на все хватает времени, но только не на вас. Не стоит тратить и свое время на такого мужчину.
Не хочет меняться. Если вы надеетесь, что со временем он изменится ради вас, а пока готовы потерпеть. Не надо! Мужчины, конечно, меняются, но повлиять извне ни на кого из них нельзя. Ищете другого.
Ни в чем не помогает. Если он предоставляет вам возможность самостоятельно решать ваши проблемы и никогда не пытается проявить о вас заботу, не стоит считать, что таким образом он показывает вам свое уважение. Нет! Он просто не хочет обременять себя вами.
Признался в измене. Единственное, в чем вы можете быть действительно уверены, — это ваши чувства. Но нее его. Не торопитесь прощать, даже если он клянется, что этого больше не повторится никогда.
Уже предлагал расстаться. Зачем вам отношения с мужчиной, который не дорожит ими?
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