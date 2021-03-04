Как происходит первая брачная ночь у молодоженов-мусульман 

После первой брачной ночи молодые супруги совершают омовение, называемое «гусль». Оно несет не только гигиенический, но и ритуальный смысл. Приступать к утреннему намазу, не омывшись после первой брачной ночи категорически запрещено.

6/6 После первой брачной ночи молодые супруги совершают омовение, называемое «гусль». Оно несет не только гигиенический, но и ритуальный смысл. Приступать к утреннему намазу, не омывшись после первой брачной ночи категорически запрещено.

В некоторых регионах мира, где исповедуют ислам, принято, чтобы во время первой брачной ночи возле дверей супружеской пары находились родственники жениха и невесты.

5/6 В некоторых регионах мира, где исповедуют ислам, принято, чтобы во время первой брачной ночи возле дверей супружеской пары находились родственники жениха и невесты.

Для молодоженов-мусульман первая брачная ночь — это не только первый сексуальный контакт, но часто и первая возможность полноценно пообщаться и поближе познакомиться.

4/6 Для молодоженов-мусульман первая брачная ночь — это не только первый сексуальный контакт, но часто и первая возможность полноценно пообщаться и поближе познакомиться.

Как и перед любым другим важным делом, перед тем как возлечь на брачное ложе, жених и невеста молятся.

3/6 Как и перед любым другим важным делом, перед тем как возлечь на брачное ложе, жених и невеста молятся.

Постельное белье для первой брачной ночи приносит в спальню невеста — оно входит в ее приданое. Оставшись в спальне наедине, молодые должны убедиться, что кроме них в помещении нет посторонних людей и животных.

2/6 Постельное белье для первой брачной ночи приносит в спальню невеста — оно входит в ее приданое. Оставшись в спальне наедине, молодые должны убедиться, что кроме них в помещении нет посторонних людей и животных.

Правила шариата рассказывают молодоженам, что нужно сделать, чтобы дальнейшая совместная жизнь была счастливой и богоугодной.

1/6 Правила шариата рассказывают молодоженам, что нужно сделать, чтобы дальнейшая совместная жизнь была счастливой и богоугодной.

Как и в любой другой религии, первая брачная ночь в исламе — это венец свадебной церемонии.

Мы знаем, что вся жизнь мусульманина, строго придерживающегося канонов своей веры, тщательно расписана и регламентирована. Правила, обязательные для соблюдения, касаются всех сфер жизни правоверных. И, разумеется, есть особые законы, которые должны соблюдать молодожены при подготовке к первой брачной ночи и во время нее.

Как и в любой другой традиционной религии, первая брачная ночь в исламе — это венец свадебной церемонии, которая называется никах. Правила шариата рассказывают молодоженам, что нужно сделать, чтобы дальнейшая совместная жизнь была счастливой и богоугодной.

Подготовка спальни

Постельное белье для первой брачной ночи приносит в спальню невеста — оно входит в ее приданое. Оставшись в спальне наедине, молодые должны убедиться, что кроме них в помещении нет посторонних людей и животных. Кроме этого, тщательно проверяют, не находится ли в комнате Коран, который нужно или вынести в другое помещение или, как минимум, накрыть плотной тканью. Свет в спальне должен быть приглушенным или полностью отсутствовать.

Молитва

Как и перед любым другим важным делом, перед тем как возлечь на брачное ложе, жених и невеста молятся. В ходе молитвенного прошения (дуа), мужчина произносит священную фразу «Бисмиллях» и, приложив ладонь к голове женщины, говорит такие слова: «О, Аллах! Я прошу у Тебя ее блага, и блага ее естества. И я прибегаю к Твоей защите от ее зла и от зла ее естества» (Абу Давуд, Никях, 46).

Затем новобрачные совершают двойной намаз и просят Аллаха: «О Аллах, благослови меня в отношениях с моей женой (мужем) и ее (его) в отношениях со мной. О Аллах, утверди между нами благо и при разлуке разлучи нас по-доброму!».

При этом руководит молитвой мужчина, что символизирует его главенство в семейной жизни.

Намаз — это не только важная часть религиозной традиции, но и способ психологического воздействия. Благодаря молитве молодые справляются со своим волнением перед первой близостью.

Перед самым вступлением в интимную связь мужчина читает еще одно дуа: «О Аллах, отдали от нас сатану, и отдали сатану от ребенка, которым Ты одаришь нас!».

Общение жениха и невесты

Для молодоженов-мусульман первая брачная ночь — это не только первый сексуальный контакт, но часто и первая возможность полноценно пообщаться и поближе познакомиться. Не секрет, что невеста с женихом в исламской традиции не всегда знакомы друг с другом до свадьбы, а во время бракосочетания слишком заняты, чтобы поговорить.

Оставшись, наконец, одни, молодые супруги могут спокойно поговорить. Бывает так, что невеста не готова психологически для выполнения своего супружеского долга в первую ночь. Шариат запрещает ее принуждать к этому и рекомендует перенести секс на другое время, пока молодая не привыкнет к своему мужу.

Первый секс между молодоженами

Шариат требует от мужчины в первую брачную ночь проявлять максимум нежности и терпения. Жена должна научиться доверять своему мужу, а он, в свою очередь, завоевать ее расположение. Муж должен быть ласковым и заботливым, а молодая супруга — отвечать ему нежностью и уважением. Демонстрировать равнодушие к супругу нельзя ни при каких обстоятельствах.

Отсрочка сексуального контакта может быть оправдана не только психологическим состоянием девушки, но и ее критическими днями или плохим самочувствием. В этом случае муж должен проявить понимание и не проявлять излишней настойчивости и тем более не принуждать жену к сексу силой.

Понятия о девичьей чести

В некоторых регионах мира, где исповедуют ислам, принято, чтобы во время первой брачной ночи возле дверей супружеской пары находились родственники жениха и невесты. Они должны внимательно слушать что происходит за дверью, чтобы получить свидетельство невинности невесты. Этот странный обычай, так же как и демонстрация простыни с кровью, не имеет никакого отношения к шариату и порицается исламом.

У мусульман все, что касается девичьей чести и интимных отношений между супругами, находится в компетенции ее мужа и посторонние в этом не принимают никакого участия. В случае выявления лишения девственности до первой брачной ночи, супруг сам принимает решение — простить молодую жену и сделать вид, как будто ничего не произошло, или вернуть ее родителям со скандалом. В том случае, если молодая окажется невинной в первую брачную ночь, муж обязан провести с ней не менее чем семь следующих ночей.

Ритуальное омовение

После первой брачной ночи молодые супруги совершают омовение, называемое «гусль». Оно несет не только гигиенический, но и ритуальный смысл. Приступать к утреннему намазу, не омывшись после первой брачной ночи категорически запрещено.