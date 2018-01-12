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10 селфи, за которые уволили
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10 селфи, за которые уволили 

Peopletalk 12 января 2018
Оказывается, лишиться работы можно всего из-за одной фотографии в социальной сети.
1/10  В 2013 году Оливия Спрауэр из Флориды преподавала английский язык в старшей школе, а в свободное время подрабатывала моделью нижнего белья и публиковала фото в нижнем белье. Руководство школы все узнало и со скандалом уволило Оливию, но она довольна — продолжает работать моделью.
Фото:
2/10  В 2016-м модель Playboy Дани Мэзерс сфотографировала 71-летнюю женщину в душевой спортзала. Она подписала: «Если я не могу это развидеть, то и вы не сможете». Девушка потеряла работу, получила три года условно (в Калифорнии запрещено публиковать фото обнаженных людей без их согласия) и штраф.
Фото:
3/10  Учительница из Британии опубликовала в Facebook фото, на котором сидит на кровати в коротком белом платье. Администрация школы в пригороде Милтон-Куинс решила, что снимок слишком вызывающий, и отстранила педагога от работы.
Фото:
4/10  В 2015 году Татьяна Куликова, сотрудница скорой помощи из Кирова, была уволена за селфи на фоне пациентов в бессознательном состоянии.
Фото:
5/10  В 2013 году учительница математики из штата Колорадо опубликовала в Twitter фотографии во время курения марихуаны с подписью: «Голая. Мокрая. Под кайфом». Позже она пыталась объяснить, что это шутка, но было поздно.
Фото:
6/10  Молодая сотрудница полиции из города Даньдун (Китай) сделала селфи в форменной рубашке, но без брюк. Руководство не успокоило даже то, что на девушке были короткие шорты.
Фото:
7/10  Сержант Пенни Дэйн работала в полиции 17 лет, но потом на ее компьютере нашли порно с ее участием. Оказалось, она фотографировалась в форменной одежде и публиковала снимки на эротических сайтах.
Фото:
8/10  В 2015 году афроамериканку Рошель Робинсон уволили из зоопарка в Чикаго из-за поста в Instagram — селфи с недовольным лицом, которое она подписала так: «Как дела? А я на работе, обслуживаю эти мерзкие белые жопы».
Фото:
9/10  Американка Джастин Сакко в 2013 году опубликовала в Twitter селфи из аэропорта и написала: «Лечу в Африку. Надеюсь, не подхвачу там СПИД. Шучу. Я же белая». Ее с треском уволили за расизм.
Фото:
10/10  В 2008 году 18-летнюю чирлидершу New England Patriots Кэйтлин Дэвис выгнали из команды из-за фото в Facebook. На снимке рядом с девушкой спящий парень, а его тело раскрашено маркером – Кэйтлин нарисовала на нем свастику и подписала: «Я еврей».
Фото:
Оказывается, лишиться работы можно всего из-за одной фотографии в социальной сети или неудачной подписи к ней. Собрали для вас 10 таких историй.
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