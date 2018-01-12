10 селфи, за которые уволили 

1/10 В 2013 году Оливия Спрауэр из Флориды преподавала английский язык в старшей школе, а в свободное время подрабатывала моделью нижнего белья и публиковала фото в нижнем белье. Руководство школы все узнало и со скандалом уволило Оливию, но она довольна — продолжает работать моделью. Фото: peopletalk.ru

2/10 В 2016-м модель Playboy Дани Мэзерс сфотографировала 71-летнюю женщину в душевой спортзала. Она подписала: «Если я не могу это развидеть, то и вы не сможете». Девушка потеряла работу, получила три года условно (в Калифорнии запрещено публиковать фото обнаженных людей без их согласия) и штраф. Фото: peopletalk.ru

3/10 Учительница из Британии опубликовала в Facebook фото, на котором сидит на кровати в коротком белом платье. Администрация школы в пригороде Милтон-Куинс решила, что снимок слишком вызывающий, и отстранила педагога от работы. Фото: peopletalk.ru

4/10 В 2015 году Татьяна Куликова, сотрудница скорой помощи из Кирова, была уволена за селфи на фоне пациентов в бессознательном состоянии. Фото: peopletalk.ru

5/10 В 2013 году учительница математики из штата Колорадо опубликовала в Twitter фотографии во время курения марихуаны с подписью: «Голая. Мокрая. Под кайфом». Позже она пыталась объяснить, что это шутка, но было поздно. Фото: peopletalk.ru

6/10 Молодая сотрудница полиции из города Даньдун (Китай) сделала селфи в форменной рубашке, но без брюк. Руководство не успокоило даже то, что на девушке были короткие шорты. Фото: peopletalk.ru

7/10 Сержант Пенни Дэйн работала в полиции 17 лет, но потом на ее компьютере нашли порно с ее участием. Оказалось, она фотографировалась в форменной одежде и публиковала снимки на эротических сайтах. Фото: peopletalk.ru

8/10 В 2015 году афроамериканку Рошель Робинсон уволили из зоопарка в Чикаго из-за поста в Instagram — селфи с недовольным лицом, которое она подписала так: «Как дела? А я на работе, обслуживаю эти мерзкие белые жопы». Фото: peopletalk.ru

9/10 Американка Джастин Сакко в 2013 году опубликовала в Twitter селфи из аэропорта и написала: «Лечу в Африку. Надеюсь, не подхвачу там СПИД. Шучу. Я же белая». Ее с треском уволили за расизм. Фото: peopletalk.ru