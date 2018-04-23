7 секс-позиций, которые стоит попробовать сегодня 

1/8 Листайте галерею! Фото: depositphotos.com

2/8 «Ежик с книжкой». Уровень сложности: 1/10. Отличная поза для начинающих. Положение тела комфортное для чтения и выковырять вас из этой позы будет очень непросто. Фото: kareliyanews.ru

3/8 «С опорой на подушку». Уровень сложности: 3/10. Сложность заключается в том, чтобы найти идеальное положение подушки. Кто-то подкладывает ее под поясницу, а кому-то удобнее, чтобы подушка приподнимала ягодицы. Фото: kareliyanews.ru

4/8 «Парящий кондор». Уровень сложности: 5/10. Эта поза требует развитых мышц рук и не рекомендована без предварительной тренировки на легких и маленьких книгах. Фото: kareliyanews.ru

5/8 «Боковое проникновение». Уровень сложности: 4/10. В этой позиции очень легко увлечься и глубоко проникнутся сюжетом. Периодически чередуйте положения на левом боку и на правом, чтобы избежать дискомфорта. Фото: kareliyanews.ru

6/8 «На спине в ванной». Уровень сложности: 8/10. Эту позицию не рекомендуется использовать с вашей постоянной книгой — велик риск ее намочить. А вот для короткого романа и легкой, ни к чему не обязывающей интрижки, она подходит великолепно. Фото: kareliyanews.ru

7/8 «Задрав ноги, с опорой на плечи». Уровень сложности: 8/10. Продвинутая позиция для опытных. Отток крови от малого таза и приток ее к голове — сопособен подарить незабываемые ощущения при выполнении. Фото: kareliyanews.ru