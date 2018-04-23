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7 секс-позиций, которые стоит попробовать сегодня
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7 секс-позиций, которые стоит попробовать сегодня 

Карельские вести 1 час назад
Проверьте, какие из них подойдут именно вам?
1/8  Листайте галерею!
Фото:
2/8  «Ежик с книжкой». Уровень сложности: 1/10. Отличная поза для начинающих. Положение тела комфортное для чтения и выковырять вас из этой позы будет очень непросто.
Фото:
3/8  «С опорой на подушку». Уровень сложности: 3/10. Сложность заключается в том, чтобы найти идеальное положение подушки. Кто-то подкладывает ее под поясницу, а кому-то удобнее, чтобы подушка приподнимала ягодицы.
Фото:
4/8  «Парящий кондор». Уровень сложности: 5/10. Эта поза требует развитых мышц рук и не рекомендована без предварительной тренировки на легких и маленьких книгах.
Фото:
5/8  «Боковое проникновение». Уровень сложности: 4/10. В этой позиции очень легко увлечься и глубоко проникнутся сюжетом. Периодически чередуйте положения на левом боку и на правом, чтобы избежать дискомфорта.
Фото:
6/8  «На спине в ванной». Уровень сложности: 8/10. Эту позицию не рекомендуется использовать с вашей постоянной книгой — велик риск ее намочить. А вот для короткого романа и легкой, ни к чему не обязывающей интрижки, она подходит великолепно.
Фото:
7/8  «Задрав ноги, с опорой на плечи». Уровень сложности: 8/10. Продвинутая позиция для опытных. Отток крови от малого таза и приток ее к голове — сопособен подарить незабываемые ощущения при выполнении.
Фото:
8/8  «Тайный роман украдкой от мужа». Уровень сложности: 10/10. Безусловно, самая трудная поза, позволяющая добиться максимального возбуждения. Основная задача: не дать мужу понять, что у вас есть кто-то, кроме него.
Фото:
В нашей галерее — самые интересные позиции для лучшего вечера в году.
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