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Самые омерзительные привычки мужчин
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Самые омерзительные привычки мужчин 

Рамблер 1 час назад
Мужские привычки, которые страшно раздражают женщин, — в нашей галерее.
1/11  Стрельба на поражение. Задумчиво поковырять в носу, внимательно рассмотреть найденное и с одного щелчка запустить крученую "пульку" в пространство. Для близких главное — уйти с линии огня, а потом пропылесосить. Некоторые мужчины выбирают укромное место и строят свою "козявочную" стену.
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2/11  Сплюнь три раза. Чаще всего необходимость сплюнуть спонтанно возникает на выходе из метро. Здесь все — жвачки, сопли, плевки, и обычно такие "следы" оставляют не самые воспитанные мужчины.
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3/11  Новое применение спичек. Мужчины не боятся рисковать, и если не жизнью, то здоровьем уж точно. Например, когда чистят уши с помощью спичек, даже не наматывая на них кусочек ваты (на спички, не уши!). А самое отвратительное — находить потом использованные таким образом спички в коробке среди прочих.
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4/11  Симба! Все помнят кадр из мультфильма «Король Лев», когда Рафики мажет лоб новорожденному Симбе соком? Маленькие мальчики выросли, но играть не перестали. Некоторые додумались до того, что мажут лоб спермой своим подругам, произнося фразу: «Симбаааа!». Максимально артистично.
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5/11  Грызи и бросай. Привычка грызть ногти у некоторых сохраняется до преклонных лет. Близкие могут долго не догадываться об этом, пока случайно не передвинут диван во время генеральной уборки, ремонта или переезда.
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6/11  Мойка для носков. Вы видите разницу между посудомоечной и стиральной машиной? А некоторые мужчины — нет! Для них не составляет труда помыть носки вместе с тарелками. Чисто, быстро и на электричестве какая экономия.
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7/11  Всюду волосы. Часто мужчины не придают особого значения своей внешности. Но не все! Некоторые из них следят за собой по мере сил и умений, иногда оставляя следы в виде волос на полочке в ванной. Это ведь так удобно — подстричь волосы в носу и просто оставить.
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8/11  Автомобильное сиденье. Врачи не советуют задерживать газы, рвущиеся из кишечника на волю. Но как быть, если вздутие живота и внезапный метеоризм настигают даже в автомобиле? Некоторые мужчины уверены, что если поплотнее прижать пятую точку к сиденью и выпустить газы, то попутчики не почувствуют запах. Лучше бы форточки заранее открывали.
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9/11  Трусы длительного ношения. Носить одни и те же трусы пять дней подряд — такое под силу только настоящим мачо. Им некогда заботиться о собственном комфорте и здоровье, их ждут великие дела.
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10/11  Раковина не только для посуды. Когда сил нет терпеть, зачем со всех ног бежать в туалет, на ходу расстегивая ширинку, если можно быстро решить проблему — раковина на кухне отлично подойдет.
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11/11  "Ну-ка, дети, встаньте в ряд..." Слова этой песенки знакомы многим, но не многие способны построиться для отправления естественных потребностей у всех на виду. Только самые брутальные мужчины.
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Мужчины сильнее женщин, а привычки сильнее мужчин. Отчаявшиеся и не очень мудрые женщины часто пытаются переделать своих мужчин, цинично называя это "воспитать под себя". И, конечно, терпят сокрушительное фиаско, теряя нервы, силы, а затем и самих мужчин.
Ведь что такое привычка? Психологи говорят, что это действие, которое в определенной ситуации становится потребностью и производится без особых умственных и волевых усилий. Автоматически. Аристотель считал привычку второй натурой. А значит, менять кого-то против его желания бессмысленно и бесполезно. Человек может измениться только сам, если сильно того захочет.
В нашей галерее собраны самые отвратительные привычки любимых мужчин, которых нельзя исправить, а можно только "понять и простить".
Женский форум
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