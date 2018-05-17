Самые омерзительные привычки мужчин 

Мужчины сильнее женщин, а привычки сильнее мужчин. Отчаявшиеся и не очень мудрые женщины часто пытаются переделать своих мужчин, цинично называя это "воспитать под себя". И, конечно, терпят сокрушительное фиаско, теряя нервы, силы, а затем и самих мужчин.
Ведь что такое привычка? Психологи говорят, что это действие, которое в определенной ситуации становится потребностью и производится без особых умственных и волевых усилий. Автоматически. Аристотель считал привычку второй натурой. А значит, менять кого-то против его желания бессмысленно и бесполезно. Человек может измениться только сам, если сильно того захочет.
В нашей галерее собраны самые отвратительные привычки любимых мужчин, которых нельзя исправить, а можно только "понять и простить".