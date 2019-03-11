К чему приводит силлогомания

В одной из московских многоэтажек на Ленинградском шоссе нашли пятилетнюю девочку, которая была в крайне запущенном состоянии. Квартира, в которой она была найдена, оказалась завалена горами мусора. Взрослых в квартире не обнаружилось, однако позже полиции удалось задержать мать девочки.

В этой истории дико все, от самой ситуации до состояния квартиры. В подобных условия часто живут люди, одержимые силлогоманией. Силлогомания — это патологическое накопительство.

Страдающие этим недугом тащат все ненужные вещи к себе домой. Из-за этого в помещении образуются необозримые горы мусора, среди которых нельзя жить. Надо отметить, что ненужных вещей становится настолько много, что комнату невозможно использовать по назначению.

Силлогоманию еще называют "синдромом Плюшкина". Страдающие этим синдромом не могут нормально жить в собственном доме. Огромное количество вещей мешает людям делать обычные вещи: передвигаться по квартире, есть, спать пользоваться уборной, спать в положенном месте или воспитывать детей.

Но несмотря на все, человек, который болен силлогоманией, чувствует только выгоду от приобретенных им находок. Вдобавок ко всему прочему, он не чувствуют того, что у него есть какие-то проблемы с хранением или с психическим здоровьем.

Помимо психических проблем, у людей со силлогоманией возникают проблемы с физическим здоровьем. Это происходит из-за антисанитарии. Когда в квартире находится такое количество вещей, уборка становится невозможной. В горах мусора заводятся насекомые и грызуны, которые являются переносчиками всевозможных болезней.

Человек не расстается со старыми вещами.

Старые вещи образуют кучи по всему дому.

Эти вещи никак не используются и не будут использованы в будущем. Понять, что у человека силлогомания можно по следующим признакам:

Бывают случаи, когда люди копят не мусор с улицы, а вещи, купленные ими в магазине.