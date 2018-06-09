Самые популярные дети звезд в интернете

Дети звезд буквально с первых дней жизни становятся знаменитыми. Есть звезды, которые избегают публичности сами и не показывают своих детей, есть те, кто из суеверия старается не публиковать фото детей в соцсетях, но есть и те, кто с удовольствием делится с поклонниками снимками детей и даже подписывает фотографии от имени ребенка. Выглядит это, конечно, странно, но подписчиков у звездных детей едва ли не больше, чем у их родителей.
Казалось бы, в аккаунтах детей пользователи должны вести себя порядочнее, но это вовсе не так! Под милыми фотографиями звездного чада часто появляются гневные комментарии относительно его внешности, поведения, воспитания и пр.
Вероятно, не этого ждут знаменитости от своих подписчиков, но, конечно, это не останавливает их от очередных публикаций.
Ученые же утверждают, что не все дети, которых с ранних лет приучили к публичности без их ведома, будут этому рады во взрослом возрасте.