Самые популярные дети звезд в интернете

Самые популярные дети российских звезд в интернете

Гном гномыч - ник сына фигуриста Плющенко и продюсера Рудковской. На самом деле мальчика зовут Саша, у него в подписчиках почти 300 тысяч человек. За что только ни доставалось его родителям! Подписчики ругают все: от "позорного для парня" ника и "слишком девчачьей" прически Саши до методов воспитания и спортивной дисциплины.

6/6 Гном гномыч - ник сына фигуриста Плющенко и продюсера Рудковской. На самом деле мальчика зовут Саша, у него в подписчиках почти 300 тысяч человек. За что только ни доставалось его родителям! Подписчики ругают все: от "позорного для парня" ника и "слишком девчачьей" прически Саши до методов воспитания и спортивной дисциплины.

Алиса Юнусова - дочка Тимати, с самого рождения за ней следят фанаты рэпера и мамы девочки модели Алены Шишковой. Пользователи в восторге от малышки, а вот родителям часто достается в комментариях. Гневные комментарии касаются методов воспитания ребенка. Но знаменитости внимания на них не обращают и продолжают баловать дочку!

5/6 Алиса Юнусова - дочка Тимати, с самого рождения за ней следят фанаты рэпера и мамы девочки модели Алены Шишковой. Пользователи в восторге от малышки, а вот родителям часто достается в комментариях. Гневные комментарии касаются методов воспитания ребенка. Но знаменитости внимания на них не обращают и продолжают баловать дочку!

У Гари и Лизы Галкиных тоже есть странички в Instagram. Конечно, пользователи регулярно восхищаются талантами малышей или передают приветы Примадонне. Интересно, что некоторые подписчики регулярно сравнивают детей Пугачевой и Галкина с детьми Киркорова, и утверждают, что они очень похожи!..

4/6 У Гари и Лизы Галкиных тоже есть странички в Instagram. Конечно, пользователи регулярно восхищаются талантами малышей или передают приветы Примадонне. Интересно, что некоторые подписчики регулярно сравнивают детей Пугачевой и Галкина с детьми Киркорова, и утверждают, что они очень похожи!..

Король российской эстрады также приобщает своих детей Аллу-Викторию и Мартина к публичности: у обоих малышей есть собственный аккаунт в Instagram. Практически на всех фотографиях брат с сестрой вместе.

3/6 Король российской эстрады также приобщает своих детей Аллу-Викторию и Мартина к публичности: у обоих малышей есть собственный аккаунт в Instagram. Практически на всех фотографиях брат с сестрой вместе.

Страницу Анджелины Смерфит ведет ее мама Виктория Боня, правда, в последнее время Instagram обновляется все реже, а на странице самой Бони дочери и вовсе нет. Вероятно, все потому богач Алекс Смерфит и Боня расстались еще год назад и вынуждены теперь делить внимание дочки пополам.

2/6 Страницу Анджелины Смерфит ведет ее мама Виктория Боня, правда, в последнее время Instagram обновляется все реже, а на странице самой Бони дочери и вовсе нет. Вероятно, все потому богач Алекс Смерфит и Боня расстались еще год назад и вынуждены теперь делить внимание дочки пополам.

Это Мия Соколовская - дочь Влада Соколовского и Риты Дакоты, ей еще нет и года, зато уже есть собственный аккаунт в Instagram. Еще Мия недавно снялась в клипе своей мамы Дакоты. В общем, родители всеми силами приобщают ребенка к шоу-бизнесу.

1/6 Это Мия Соколовская - дочь Влада Соколовского и Риты Дакоты, ей еще нет и года, зато уже есть собственный аккаунт в Instagram. Еще Мия недавно снялась в клипе своей мамы Дакоты. В общем, родители всеми силами приобщают ребенка к шоу-бизнесу.

Дети звезд буквально с первых дней жизни становятся знаменитыми. Есть звезды, которые избегают публичности сами и не показывают своих детей, есть те, кто из суеверия старается не публиковать фото детей в соцсетях, но есть и те, кто с удовольствием делится с поклонниками снимками детей и даже подписывает фотографии от имени ребенка. Выглядит это, конечно, странно, но подписчиков у звездных детей едва ли не больше, чем у их родителей.

Казалось бы, в аккаунтах детей пользователи должны вести себя порядочнее, но это вовсе не так! Под милыми фотографиями звездного чада часто появляются гневные комментарии относительно его внешности, поведения, воспитания и пр.

Вероятно, не этого ждут знаменитости от своих подписчиков, но, конечно, это не останавливает их от очередных публикаций.

Ученые же утверждают, что не все дети, которых с ранних лет приучили к публичности без их ведома, будут этому рады во взрослом возрасте.