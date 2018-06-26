VIP-фигуры: первые леди на пляже

Утонченные супруги французских президентов вполне могут потягаться с княгиней Монако в купальнике.

Лето набирает обороты, и знаменитости уже неоднократно продемонстрировали фигурыво всевозможных купальниках. От первых леди такой открытости ждать не приходится: супруги президентов, королей и князей продолжают выходить в свет в привычных нам строгих костюмах и утонченных платьях. Но и им положен отдых! Правда, практически под грифом секретности, потому снимки первых леди в купальных нарядах — своего рода предмет охоты.

Редкие кадры — в материале Teleprogramma.pro. Рассказываем и показываем, как выглядели жены политиков в купальниках и какие образы выбирают для пляжа в настоящее время.

Мишель Обама, экс-первая леди США

Семья 44-го президента Америки не раз попадала в объектив папарацци во время пляжного отдыха. Мистера и миссис Обаму видели и на Гавайях, и во Флориде, и в Испании. И ни за одно фото Мишель не приходится краснеть: женщина выбирает исключительно закрытые купальники черного и белого цвета или же прогуливается у воды в стильных летних костюмах. Экс-первую леди продолжают «преследовать» и сейчас: в последний раз ее заметили в Майами минувшей зимой. И Обама снова не изменила сдержанному стилю, надев шорты с высокой талией, купальник и тонкую рубашку — все кипенно-белого цвета.

Мелания Трамп, первая леди США

Став женой президента, Мелания забыла о головокружительных декольте, ослепляющих стразах и разрезах от бедра. А все это в гардеробе бывшей модели было — и в изобилии. Карьеру манекенщицы будущая миссис Трамп начала в 16 лет, успев до брака появиться на обложках Vogue, InStyle, Harper’s Bazaar, New York Magazine, Vanity Fair, Ocean Drive — последнее глянцевое издание украшал снимок барышни в бикини. Теперь же первую леди в купальнике не увидишь — имидж превыше всего. Хотя провал с Меланией все же случился: буквально на днях, когда она надела парку с надписью «Мне наплевать, а вам»?

Шарлен, первая леди Монако

Вся жизнь Шарлен связана с плаванием: ее мать — бывший дайвер и тренер по плаванию, сама блондинка — профессиональная пловчиха, чемпионка ЮАР и участница Олимпиады, да и знакомство ее с будущим мужем произошло на соревнованиях по плаванию в Монако. Так что купальник — практически рабочая форма для княгини, а вода — родная стихия. Но любоваться Шарлен в мини-бикини не приходится. В арсенале женщины или тренировочный купальник — до замужества и рождения детей, или нечто, напоминающее гидрокостюм для занятий водными видами спорта.

Брижит Макрон, первая леди Франции

65-летню супругу президента Франции ругают за слишком короткие для первой леди юбки и неидеальную кожу, которую Брижит вполне могла бы подкорректировать при помощи косметологов. А Макрон все равно! Она продолжает открывать коленки и отказываться от хирургических вмешательств. И носить нескучные купальники: пляжное фото французской пары попало на обложку журнала, где публика и увидела фигуру мадам — не побоимся громких слов — во всем великолепии. Не забываем, сколько лет жене политика!

Карла Бруни-Саркози, экс-первая леди Франции

В интернет-энциклопедиях Карлу описывают как топ-модель, композитора, поэтессу, певицу и только потом уже экс-первую леди Франции. Так что мадам Саркози, как и Мелания Трамп, может похвастаться богатым опытом во всевозможных съемках — пляжных в том числе. После 2008-го, когда Карла стала супругой президента, фотосессии для нее превратились из профессиональных в папарационные. Потому общественность и знает, что Бруни-Саркози любит лаконичные бикини на тонких лямках и не переставала отдыхать на пляже даже во время беременности. А фигура у экс-модели не меняется: на пятом десятке женщина выглядела как и в конце 90-х.

Колинда Грабар-Китарович, президент Хорватии