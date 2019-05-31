Переделанные: звезды, обожающие пластику

Вместе с экспертом в пластической хирургии — Александром Тимошенко — мы попытались сосчитать примерное количество пластических операций самых популярных звезд и составили рейтинг от меньшего к большему. Александр рассказал, каких операций можно было бы избежать, а какие процедуры знаменитостям лучше сделать поскорее.

Звезды чаще остальных становятся объектами критики, поэтому и стремятся переделать себя.

Александр Тимошенко

Пластический хирург, клиника «Сова»

Задача специалистов — показать внутреннюю красоту и грамотно ее подчеркнуть необходимыми процедурами.

Ума Турман — 6 операций

Актрисе недавно исполнилось 49 лет Актриса обращалась к специалистам для легкой коррекции возрастных изменений. Работа пластических хирургов получилась настолько удачная, что поклонники до сих пор спорят, а был ли факт хирургического вмешательства? Специалисты считают, что была выполнена коррекция скул, контурная пластика с применением филлеров, подтяжка шеи и груди и дважды блефаропластика. Все процедуры звезда растянула на 20 лет. Кроме того, актриса посещает косметолога, следит за питанием и водным балансом, проходит курсы биоревитализации, поэтому выглядит молодо и свежо в свои годы.

Совет эксперта: видно, что прошло много времени с момента коррекции век. За это время появилось много морщин вокруг глаз и немного опустились уголки. Время наведаться к специалисту.

Анна Седокова — 7 операций

Возраст Анны — 36 лет В 19 лет девушка попала в звездный состав группы «ВиаГра», и с тех пор начался ее тернистый путь у пластических хирургов. Первой операцией стало увеличение груди. Уже после ухода из группы Анна решилась на ринопластику, подтяжку лица и шеи, увеличение губ, коррекцию скул и овала лица в надежде на новые проекты. Ее изменения выглядят достойно и не вульгарно: Седокова не увлеклась и смогла сохранить индивидуальность.

Совет эксперта: Анна выглядит моложе своих лет. Для сохранения эффекта лучше пройти курс омолаживающих процедур у косметолога, можно пока повременить с пластикой.

Ким Кардашян — 10 операций

Звезде сейчас 38 лет Пока все обсуждали ее накачанные ягодицы и липосакцию живота и бедер, звезда успела сделать ринопластику, нитевой лифтинг, добавила ботокс в скулы, исправила форму подбородка, изменила форму и размер губ. Сама Ким отрицает большую часть процедур и уверяет, что изменения произошли только благодаря уходу и косметике. Стоит отметить, что все операции Кардашян сделала минимум пять лет назад и с тех пор ничего в себе не меняла.

Совет эксперта: идеальное лицо требует большой работы над остальными частями тела. Ким необходима лазерная шлифовка кожи, антицеллюлитные процедуры и косметика с эффектом лифтинга.

Светлана Лобода — 13-15 операций

Певице сейчас 36 лет Светлана неоднократно публично благодарила природу за полные, соблазнительные губы. Но специалисты утверждают, что певица увеличила губы филлерами, причем неоднократно. Если сравнивать фото звезды до и после, то заметна хирургическая пластика носа (убрали горбинку и немного укоротили кончик), увеличение груди, удаление комков Биша, коррекция скул, контурная пластика. Светлана сейчас выглядит молодо и сексуально, но такое количество операций может дать негативный эффект.

Совет эксперта: не переборщить. Светлана пытается скрыть увлечение пластикой, но с каждым годом изменения все заметнее. Есть риск пройти точку невозврата.

Виктория Бекхэм — 15 операций

Виктория недавно отпраздновала свое 45-летие

Виктория полюбила пластику лица еще в юности: первая операция по изменению формы носа прошла еще в 1998 году. Тогда нос стал уже и изящнее. Однако, с тех пор Бекхэм переделывала его еще минимум три раза, получив в итоге желаемую форму. Помимо ринопластики, хирурги удалили комки Биша, чтобы убрать детскую припухлость и ямочки на щеках. В 2014 году Виктория решила сделать овал лица еще уже, а скулы еще точенее и перестаралась: на публике она появилась со смещенными щеками, которые выглядели устрашающе. Следующие три года Бекхэм провела, исправляя огрехи: скулы вернули на место, сделали пластику подбородка, увеличили губы, исправили зубы. Наконец звезда получила идеальное лицо.

Совет эксперта: остановиться на достигнутом. Виктория сделала много ошибок в погоне за своим идеалом, лицо полностью перекроено. Обычно профессионалы отказываются идти на поводу таких желаний клиентов.

Лера Кудрявцева — 15 операций

Две недели назад Лере исполнилось 47 лет «Девушка без возраста» среди российских звезд отличается особенной честностью: Кудрявцева признается, что готова вытерпеть любые муки, лишь бы продлить молодость. Но упоминает Лера только о косметических процедурах, а налицо результат пластической хирургии: изменились форма носа, овал лица, размер груди, заметна контурная пластика и увеличение губ, исчезли комки Биша. В 47 лет полное отсутствие морщин говорит только о филлерах, но никак не о масках и сыворотках, как утверждает знаменитость.

Совет эксперта: корректировать лицо согласно возрасту. К 50 годам у женщин активизируются процессы старения. Задача пластических хирургов не в том, чтобы полностью остановить возрастные изменения, а сделать их максимально незаметными и комфортными.

Деми Мур — 30 операций

Актрисе уже 56 лет Деми Мур — рекордсменка по количеству операций. По разным источникам, у нее их было около 30 штук! Актриса, наверное, больше всех боится старости, ведь она делает все, лишь бы замедлить время. На ее счету ринопластика, липосакция лица, удаление комков Биша, маммопластика, абдоминопластика после родов. Также потрачены огромные суммы на косметический уход. Старания не проходят даром — Деми разменяла шестой десяток, а выглядит на 40 лет максимум.

Совет эксперта: обращать внимание на детали. На консультации ей должны были указать на то, что кожа на шее и руках выглядит не так молодо, как остальные открытые части тела. Обычно такие места подтягивают вместе с другой основной процедурой. Это занимает немного времени и сокращает длительность реабилитации.