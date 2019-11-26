Главные инстаграмщицы страны до «апгрейда»

Вы даже не представляете, насколько иначе выглядели отечественные инста-дивы до вмешательства хирургов и косметологов!

Алена Шишкова

Бывшая возлюбленная Тимати и до манипуляций над своей внешностью выглядела потрясающе! Миловидные, слегка наивные черты лица и отсутствие броского макияжа — вот какой была Шишкова до «апргейда». Но, всё же девушка изменила форму носа, вставила грудные импланты, удалила комки Биша и даже изменила разрез глаз! Плюс, инъекции красоты, работа стилиста и перед нами совершенно новый человек. Теперь девушка выглядит не иначе как дерзкая похитительница мужских сердец, даже мистер Блэк Стар не устоял!

Марина Майер

Бывшая участница Дом — 2 родилась в Ростове-на-Дону и всегда стремилась выделяться. В молодости инста-дива не вылезала из солярия и носила кричащие вещи и аксессуары. Засветившись на главной телестройке страны, Марина вышла замуж за известного в столице ресторатора Дмитрия Нечаева , вот тут-то и началось. Брюнетка увеличила грудь, сделала ринопластику и уж очень активно увлеклась филлерами. Сейчас за инстаграм девушки следит миллионная аудитория, которая восхищена внешностью Майер.

Светлана Билалова

Уроженка столицы никогда не нуждалась в финансах, Светлана родилась в обеспеченной семье. Однако, внешность девушки была далека от идеала. После совершеннолетия Билялова сделала стандартный «пакет» процедур: ринопластика, увеличение груди, пластика подбородка и скул. После этого её популярность в инстаграм стала стремительно расти и сейчас она считается одной из самых сексуальных моделей сети. Кстати, за её жизнью наблюдает свыше пяти миллионов человек.

Александра Репницкая

Ещё одна «горячая штучка» инстаграма. Прежде чем завоевать преданность и любовь огромного числа подписчиков, девушка как следует преобразила свою внешность. Она явно похудела, увеличила грудь на пару размеров, куда же без ринопластики и коррекции скул и губ. Плюс, броский макияж с ресницами-опахалами и образ готов.

Нита Кузьмина

Мало кто поверит, что на фото вообще одна и та же девушка! Преображение настолько кардинальное, но, безусловно удачное. Модель очень умело подчеркнула свои необычные черты лица, доставшиеся ей от индийских корней. Кузьмина сделала ринопластику, импланты в грудь, липосакцию, также она изменила разрез глаз. Стоит отметить и кропотливую работу косметолога, куда же без него.

Катя Жужа

Мягко говоря, от природной красоты модели не осталось и малейшего следа. Хотя, Жужа говорит, что делала только грудь, мы-то с вами видим, что хирург очень потрудился над внешностью девушки. Это тоже не самая плохая трансформация, Жужа не перестаралась с филлерами и, надеемся, она этого не сделает.

Анюта Рай

Многомиллионная толпа подписчиков пишет сотни тысяч комплиментов об изумительной красоте девушки. Вероятно, они не учли, что над тем, как Анюта выглядит сейчас, когда-то кропотливо потрудился пластический хирург. Есть ли смысл перечислять все манипуляции?

Олеся Малинская

Девушка приехала в столицу из Ростовской области. «Прежняя» Олеся занялась модельной карьерой, а позже выскочила замуж за успешного столичного юриста, который и проспонсировал все метаморфозы внешности Малинской.

Даша Кононович

Как и у Алёны Шишковой, внешность Даши «до» была очень нежной и по-детски милой. Но разве такой может быть звезда инстаграм? Ну уж нет, Кононович увеличила грудь и попу, конечно же, изменила форму носа и прибегла к косметологическим услугам.