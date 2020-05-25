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Танцовщица стала моделью и прославилась 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Анжела Рене Уайт более известна как Блек Чайна и прославилась благодаря тому, что была танцовщицей в Мэриленде. "Рамблер" рассказывает ее историю.
В юности Анжела поступила в колледж Джонсона и Уэльса в Майами, но ее семья была недостаточно богата, чтобы оплатить ей обучение. Еще в школе она пошла танцевать в мужские заведения, чтобы заработать на колледж. Однако, после того, как она собрала нужную сумму, она не остановилась. Она продолжала работать танцовщицей. Вскоре у нее не осталось сил и времени на учебу в колледже, так как она засыпала на занятиях из-за ночной работы.
Во время своей работы она знакомилась со певцами, актерами и журналистами. Так Блек Чайна попала в Голливуд. Чтобы начать карьеру модели, ей пришлось окончательно бросить учебу. Так, девушка стала работать моделью. Очень скоро ее популярность пошла вверх и она открыла несколько собственных бизнесов. Сейчас она руководит маркой одежды, косметики и салоном красоты.
Вмешательство в свою внешность Чайна признает и утверждает, что она несколько раз увеличивала и уменьшала грудь, но других операций на теле девушки, как она сама говорит, не было.
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Женский форум
Звёзды , Фото , Анжела Уайт
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