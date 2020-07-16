Злоключения в зоне бикини 

Пляжный сезон в нынешнем году специфичен. Хотя позагорать и покупаться можно и на Азовском, и на Черном море, и на Алтае. Да и речные пляжи никто не отменял. Но даже на деревенском пляже нужно уметь блистать. Чего не скажешь о наших любимых звездах. Во всяком случае, стилист-имиджмейкер Нина Русса в купальных нарядах знаменитостей, в которых они нынче отдыхают на водоемах, углядела массу досадных нюансов.

Настя Каменских, певица, 33 года

Стилист: Белое бикини — классика жанра, но хорошо смотрится только на загорелых стройных девушках с четко очерченной талией. У Насти я этого перехода не вижу, поэтому белая ткань делает ее фигуру еще более прямоугольной. Верхняя часть бикини — мрак! Купальник должен подчеркивать достоинства, а не недостатки тела. Увы, здесь все с точностью до наоборот.

Ольга Серябкина, певица, 35 лет

Стилист: Купальник явно не по размеру груди, а низа совсем не видно — неужели Оля так поправилась на карантине, что лишние кило съели ее трусики? Фасон тоже весьма странный. Асимметрия сейчас на пике моды, но не такая. А очки… Может, певица такую нелепость ради шутки надела?

Анфиса Чехова, телеведущая, 42 года

Стилист: Анфиса следует трендам на 100 процентов. Подобрала модный цвет, и наконец ей кто-то посоветовал правильный фасон с учетом типа фигуры. Этот look еще раз нам доказывает, что быть сексуальной — это не значит максимально оголиться. Бомбически будет выглядеть лишь та, кто умеет подчеркнуть свои формы в выгодном свете.

Алиса Вокс, певица, 33 года

Стилист: Желтый вообще мало кому идет. А блондинкам надо его опасаться. По фасону: трусики должны плотно облегать, но не впиваться, бюстгальтер — не раскидывать грудь в разные стороны. На даче в таком виде сорняки выдергивать нормально, но ехать на Мальдивы не стоит.

Ольга Бузова, певица, 34 года

Стилист: Оля грамотно увеличивает грудь с помощью бусин и стразов. Но в целом купальник скучный, и его не назовешь модным. Сейчас на пике золото, металлик, анималистичный принт, завышенная талия, фестон (декоративная полоска с узором в форме цветов, треугольников, листьев).

MARUV (Анна Корсун), певица, 28 лет

Стилист: Тут уместна фраза «Обняться и плакаться». Когда фигура настолько не в порядке, ее вообще не стоит фотографировать в подобном ракурсе, а еще и в купальнике такого дизайна. Этот фасон для девушек с узкой талией и аккуратной грудью. Шнуровка сейчас уже не в моде, но разноцветные клепки смотрятся вполне свежо.

Лера Кудрявцева, телеведущая, 49 лет

Стилист: Купальники в стиле пин-ап хороши на очень стройном подтянутом теле и не терпят в пару к себе неоновые головные повязки из 80-х. Как правило, трусики с завышенной талией отлично убирают лишние объемы живота, но в данном случае этого не происходит, так как размер маловат. Девчонки, стиль сосиски — это антисекси! Самый большой кошмар у Леры — это кружевные вставки на бедрах. Выглядят как поддетые непонятно с какой целью вторые трусы. (Может, Лера слишком брезглива или не успела купальник постирать после покупки?)

Малышке на фото я бы посоветовала заменить явно некомфортный стягивающий верх на хлопковую тунику с длинным рукавом. Как минимум так безопаснее для нежной кожи милого пупса.

Юлия Хлынина, актриса, 28 лет

Стилист: Купальником этот комплект нижнего белья вообще сложно назвать. Впечатление, что, идя мимо бассейна или аквапарка, она решила искупаться в том, что было под платьем. Яркий спортивный купальник или с асимметричными лямками смотрелся бы на Юле идеально.

Надя Дорофеева, певица, 30 лет

(на фото с мужем — украинским певцом и телеведущим Владимиром Дантесом)

Стилист: Total red хорош только для айфона. Красный к лицу ярким, агрессивно сексуальным, с идеальной натренированной фигурой (в идеале — ни грамма целлюлита и силиконовая грудь). Но эпоха «Спасателей Малибу» ушла — 30 лет прошло! Да и Martini Fiero модно было потягивать прошлым летом.

Ольга Веникова, актриса, 28 лет

Стилист: Скромно и со вкусом, но не писк моды. Универсальный вариант для бассейна. Яркий слитный купальник с надписью смотрелся бы в разы выигрышней.

Юлианна Караулова, певица, 32 года

Стилист: Идеальная фигура требует идеального купальника, а не такого походно-дачного варианта. Золотое бандо (лиф-полоска) с рюшами и низ с металлическими кольцами сделали бы Юлю голливудской звездой.