Как выглядит дочь Джима Керри 

Джим Керри не очень любит выставлять на показ свою личную жизнь, в которой ему всегда не очень везло. У актера есть дочь Джейн Эрин от первого брака с Мелиссой Уомер. На момент их знакомства она подрабатывала официанткой в "Комедийном магазине", где выступал молодой Джим Керри. Пара поженилась в 1987 году, а когда девочке исполнилось восемь лет, в 1995-м, они развелись. "Рамблер" рассказывает, чем занимается дочь знаменитого комика.

Сейчас Джейн Эрин Керри 33 года. Девочка родилась в Лос-Анджелесе в 1987 году. Дочь Джима Керри была талантливым ребенком. Но ее интересовала не актерская игра, а пение. В 22 года, в 2009 году, Джейн создала свою музыкальную группу, которую назвала Jane Carrey Band. А через несколько лет девушка решила принять участие в телевизионном конкурсе «Американский идол». Жюри были восхищены талантом юной певицы, однако во второй тур она не прошла.

В 2014 году Джейн Керри написала музыку для фильма «Тупой и ещё тупее-2». Кроме этого, девушка попробовала себя в качестве актрисы и даже записала свое шоу.

Сейчас Джейн Эрин Керри воспитывает сына. Она вышла замуж за музыканта Алекса Сантану, но через два года развелась.