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Завидные невесты светской Москвы

New Magazine
21 октября 2020
Свободные сердца молодых и красивых.
Аня Табакова. Внучка легендарного Олега Табакова и дочь ресторатора и актера Антона Табакова.
1/10 Аня Табакова. Внучка легендарного Олега Табакова и дочь ресторатора и актера Антона Табакова.
Фото: Instagram
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Александра Жулина. Старшая дочь Татьяны Навки, рожденная от фигуриста Александра Жулина, покоряет звездный олимп.
2/10 Александра Жулина. Старшая дочь Татьяны Навки, рожденная от фигуриста Александра Жулина, покоряет звездный олимп.
Фото: Instagram
Анна Заворотнюк. Дочь Анастасии Заворотнюк – настоящая красавица. Она не пошла по стопам мамы.
3/10 Анна Заворотнюк. Дочь Анастасии Заворотнюк – настоящая красавица. Она не пошла по стопам мамы.
Фото: Instagram
Ульяна Добровская. Дочь Ренаты Ливиновой прекрасна как и ее мама.
4/10 Ульяна Добровская. Дочь Ренаты Ливиновой прекрасна как и ее мама.
Фото: Instagram
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Устинья Малинина. Дочка певца Александра Малинина обладает модельной внешностью.
5/10 Устинья Малинина. Дочка певца Александра Малинина обладает модельной внешностью.
Фото: Instagram
Софья Гуцериева. Дочь главного акционера ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева.
6/10 Софья Гуцериева. Дочь главного акционера ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева.
Фото: Instagram
Кристина Левиева. Дочь генерального директора фонда «Академия Российского телевидения».
7/10 Кристина Левиева. Дочь генерального директора фонда «Академия Российского телевидения».
Фото: Instagram
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Анна Шульгина. Сыновья певицы Валерии уже успели обзавестись семьями, причем, стало известно, что скоро звезда станет бабушкой.
8/10 Анна Шульгина. Сыновья певицы Валерии уже успели обзавестись семьями, причем, стало известно, что скоро звезда станет бабушкой.
Фото: Instagram
Дарина Краснова. Дочь Бориса Краснова, известного художника -постановщика шоу для отечественных звезд.
9/10 Дарина Краснова. Дочь Бориса Краснова, известного художника -постановщика шоу для отечественных звезд.
Фото: Instagram
Софья Крапивина. Дочь известного продюсера Нателлы Крапивиной, которая работает со Светланой Лободой и другими звездами.
10/10 Софья Крапивина. Дочь известного продюсера Нателлы Крапивиной, которая работает со Светланой Лободой и другими звездами.
Фото: Instagram

Софья Крапивина

Дочь известного продюсера Нателлы Крапивиной, которая работает со Светланой Лободой и другими звездами. Девушка учится в Англии, но из-за пандемии часто бывает в Москве.

Александра Жулина

Старшая дочь Татьяны Навки, рожденная от фигуриста Александра Жулина, покоряет звездный олимп. Саша – творческий человек и увлекается музыкой, она записала несколько песен.

Анна Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк – настоящая красавица. Она не пошла по стопам мамы. Но получила отличное образование в Америке. Сейчас Анна выстраивает свой бизнес.

Кристина Левиева

Дочь генерального директора фонда «Академия Российского телевидения». Кристина закончила МГИМО, но считает, что не обязательно учиться на факультете журналистики, чтобы стать профессионалом в этой области. На данный момент работает корреспондентом на Первом канале.

Аня Табакова

Внучка легендарного Олега Табакова и дочь ресторатора и актера Антона Табакова. В университете она изучает историю искусств и фотографию. Аня активно ведет свой Instagram, выкладывает снимки в бикини со всех точек мира.

Ульяна Добровская

Дочь Ренаты Ливиновой прекрасна как и ее мама. Когда звезда публикует фото дочки, то всегда получает восторженные комментарии. “Такая же космическая, как и Вы, Рената”, “Прекрасная юная дева”,- пишут фолловеры.

Дарина Краснова

Дочь Бориса Краснова, известного художника -постановщика шоу для отечественных звезд. Закончила МГИМО, а сейчас работает в своем одноименном благотворительном фонде.

Софья Гуцериева

Дочь главного акционера ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева. Девушка закончила МГУ, факультет иностранных языков. После учебы Софья стала работать в одной из компаний своего отца. Богатая наследница светским мероприятиям предпочитает спокойный семейный отдых.

Анна Шульгина

Сыновья певицы Валерии уже успели обзавестись семьями, причем, стало известно, что скоро звезда станет бабушкой. А вот дочка Валерии, Анна, умница, красавица, которая пошла по стопам мамы, до сих пор пока официально не замужем.

Устинья Малинина

Дочка певца Александра Малинина обладает модельной внешностью. Девушка учится в Германии, отлично поет и любит путешествовать.
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