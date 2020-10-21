Завидные невесты светской Москвы

Софья Крапивина

Александра Жулина

Анна Заворотнюк

Кристина Левиева

Аня Табакова

Ульяна Добровская

Дочь Ренаты Ливиновой прекрасна как и ее мама. Когда звезда публикует фото дочки, то всегда получает восторженные комментарии. “Такая же космическая, как и Вы, Рената”, “Прекрасная юная дева”,- пишут фолловеры.