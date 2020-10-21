Завидные невесты светской Москвы

Старшая дочь Татьяны Навки, рожденная от фигуриста Александра Жулина, покоряет звездный олимп. Саша – творческий человек и увлекается музыкой, она записала несколько песен.
Анна Заворотнюк
Дочь Анастасии Заворотнюк – настоящая красавица. Она не пошла по стопам мамы. Но получила отличное образование в Америке. Сейчас Анна выстраивает свой бизнес.
Кристина Левиева
Дочь генерального директора фонда «Академия Российского телевидения». Кристина закончила МГИМО, но считает, что не обязательно учиться на факультете журналистики, чтобы стать профессионалом в этой области. На данный момент работает корреспондентом на Первом канале.
Аня Табакова
Внучка легендарного Олега Табакова и дочь ресторатора и актера Антона Табакова. В университете она изучает историю искусств и фотографию. Аня активно ведет свой Instagram, выкладывает снимки в бикини со всех точек мира.
Ульяна Добровская
Дочь Ренаты Ливиновой прекрасна как и ее мама. Когда звезда публикует фото дочки, то всегда получает восторженные комментарии. “Такая же космическая, как и Вы, Рената”, “Прекрасная юная дева”,- пишут фолловеры.
Дарина Краснова
Дочь Бориса Краснова, известного художника -постановщика шоу для отечественных звезд. Закончила МГИМО, а сейчас работает в своем одноименном благотворительном фонде.
Софья Гуцериева
Дочь главного акционера ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева. Девушка закончила МГУ, факультет иностранных языков. После учебы Софья стала работать в одной из компаний своего отца. Богатая наследница светским мероприятиям предпочитает спокойный семейный отдых.
Анна Шульгина
Сыновья певицы Валерии уже успели обзавестись семьями, причем, стало известно, что скоро звезда станет бабушкой. А вот дочка Валерии, Анна, умница, красавица, которая пошла по стопам мамы, до сих пор пока официально не замужем.
Устинья Малинина
Дочка певца Александра Малинина обладает модельной внешностью. Девушка учится в Германии, отлично поет и любит путешествовать.