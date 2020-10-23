На слуху: дочь Фоменко попала в больницу 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@agutinleonid

У 52-летнего музыканта Леонида Агутина есть две дочери: 24-летняя Полина от его бывшей гражданской жены Марии Воробьевой и 21-летняя Елизавета от нынешней супруги Анжелики Варум . Когда певец поздравляет детей с днем рождения в соцсетях и выставляет совместные фото, фанаты не могут сдержаться от умиления.

@nastyaivleeva

Телеведущая Анастасия Ивлеева раскрыла детали личной жизни со своим супругом рэпером Элджеем. Об этом она рассказала в своем Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

Ведущая и блогер отметила, что они оба спокойно относятся к разлуке, когда Ивлеева уезжает в командировки. Кроме того, супруги видятся не очень часто из-за работы, поэтому даже не успевают друг другу надоесть.

Певица Наталья Сенчукова вспомнила, как увела своего супруга, солиста группы "Дюна" у жены. На тот момент пара воспитывала дочь. Об этом звезда рассказала в программе "Судьба человека".

Сенчукова рассказала, что они с Рыбным познакомились на концерте в "Олимпийском". По словам певицы, она сначала не узнала солиста, а только потом вспомнила о группе "Дюна".

Дочь телеведущего Николая Фоменко и актрисы Марии Голубкиной Анастасия попала в больницу. Фото с больничной койки 21-летняя девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В комментариях тут же посыпались вопросы о том, что же произошло со звездной наследницей.

Global Look Press