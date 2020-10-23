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Беременность

На слуху: дочь Фоменко попала в больницу 

Стелла Шмель 14 часов назад
На слуху: дочь Фоменко попала в больницу
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Как выглядят дочери Агутина

@agutinleonid
У 52-летнего музыканта Леонида Агутина есть две дочери: 24-летняя Полина от его бывшей гражданской жены Марии Воробьевой и 21-летняя Елизавета от нынешней супруги Анжелики Варум. Когда певец поздравляет детей с днем рождения в соцсетях и выставляет совместные фото, фанаты не могут сдержаться от умиления.
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Ивлеева раскрыла подробности личной жизни

@nastyaivleeva
Телеведущая Анастасия Ивлеева раскрыла детали личной жизни со своим супругом рэпером Элджеем. Об этом она рассказала в своем Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.
Ведущая и блогер отметила, что они оба спокойно относятся к разлуке, когда Ивлеева уезжает в командировки. Кроме того, супруги видятся не очень часто из-за работы, поэтому даже не успевают друг другу надоесть.
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Сенчукова рассказала, как увела Рыбина у жены

Певица Наталья Сенчукова вспомнила, как увела своего супруга, солиста группы "Дюна" у жены. На тот момент пара воспитывала дочь. Об этом звезда рассказала в программе "Судьба человека".
Сенчукова рассказала, что они с Рыбным познакомились на концерте в "Олимпийском". По словам певицы, она сначала не узнала солиста, а только потом вспомнила о группе "Дюна".
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Дочь Фоменко попала в больницу

Дочь телеведущего Николая Фоменко и актрисы Марии Голубкиной Анастасия попала в больницу. Фото с больничной койки 21-летняя девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
В комментариях тут же посыпались вопросы о том, что же произошло со звездной наследницей.
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Летучая: «Муж — главный»

Global Look Press
В свежем интервью на сайте Telepegramma.pro популярная телеведущая Елена Летучая рассказала много интересных фактов в своей семейной жизни. 41-летняя женщина призналась, что долго ждала своего мужа и не стремилась создавать семью лишь бы не быть одной после 35-ти. Сплетни вокруг ее личной жизни звезду ТВ не волнуют, она считает, что счастливой можно стать в любом возрасте.
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Видео дня. Что будет, если каждый день есть мед
Женский форум
Звёзды , Анастасия Ивлеева , Леонид Агутин , Елена Летучая , Мария Голубкина , Анжелика Варум , Николай Фоменко , Наталья Сенчукова , Мария Воробьева , РИА Новости
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