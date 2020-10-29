На слуху: «Узнать Алентову просто невозможно»

Юморист Гарик Харламов стал гостем шоу Данилы Поперечного "Без души". Среди прочих вопросов он ответил и на тот, что волнует сейчас широкую публику, пожалуй, больше всего — почему комик и актриса Кристина Асмус на самом расстались?
Новая фотография Веры Алентовой обескуражила поклонников ее творчества. Снимок опубликовала в своем Instagram артистка Дарья Повереннова. На фото она изображена вместе с 78-летней актрисой. По мнению подавляющего большинства подписчиков, признать в женщине на снимке знаменитую актрису Веру Алентову крайне затруднительно.
В СМИ начала появляться информация о расставании актера Павла Прилучного с коллегой по цеху Мирославой Карпович. Якобы, бурный роман закончился так же стремительно, как и начался. Блогер Лена Миро высказала свое мнение в новом посте по этому поводу.
Телеведущая Екатерина Андреева — лицо Первого канала. Она работает на телевидении почти 30 лет и большую часть этого времени ведет программу "Время". Екатерина Андреева активно публикует посты в социальных сетях и часто комментирует актуальную повестку.