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На слуху: «Узнать Алентову просто невозможно»

Анастасия Иванова
1 час назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: «Узнать Алентову просто невозможно»
Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит»Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

«Не верьте отрицающим ковид»

Перенесший коронавирус актер Гоша Куценко сделал заявление. В своем профиле Instagram артист опубликовал новый пост, в котором рассказал о течении болезни и дал несколько наставлений россиянам.

Харламов раскрыл истинную причину развода с Асмус

Юморист Гарик Харламов стал гостем шоу Данилы Поперечного "Без души". Среди прочих вопросов он ответил и на тот, что волнует сейчас широкую публику, пожалуй, больше всего — почему комик и актриса Кристина Асмус на самом расстались?

«Узнать Алентову просто невозможно»

Новая фотография Веры Алентовой обескуражила поклонников ее творчества. Снимок опубликовала в своем Instagram артистка Дарья Повереннова. На фото она изображена вместе с 78-летней актрисой. По мнению подавляющего большинства подписчиков, признать в женщине на снимке знаменитую актрису Веру Алентову крайне затруднительно.

«Мечта любой брошенной жены-курицы»

@bugevuge
В СМИ начала появляться информация о расставании актера Павла Прилучного с коллегой по цеху Мирославой Карпович. Якобы, бурный роман закончился так же стремительно, как и начался. Блогер Лена Миро высказала свое мнение в новом посте по этому поводу.

Самые скандальные высказывания Екатерины Андреевой

@ekaterinaandreeva_official
Телеведущая Екатерина Андреева — лицо Первого канала. Она работает на телевидении почти 30 лет и большую часть этого времени ведет программу "Время". Екатерина Андреева активно публикует посты в социальных сетях и часто комментирует актуальную повестку.
Звёзды,Мирослава Карпович,Гарик Харламов,Вера Алентова,Дарья Повереннова,Кристина Асмус,Екатерина Андреева,Гоша Куценко,
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