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На слуху: Герцег высказалась о романе с Меладзе

Анастасия Иванова
32 минуты назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Герцег высказалась о романе с Меладзе
Фото: @erikaherceg@erikaherceg

Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье

storonaslov.ru
Ролик рассказывает, как певица Алсу спровоцировала слухи о неполадках в семье. Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым уже 14 лет, и их семья считается образцом для подражания.

Топурия высказалась про слухи о беременности

Исполнительница и солистка группы «А’Студио» Кети Топурия призналась, что в последнее время не отходит от телефона. После информации в СМИ о ее родах, все стали беспокоить артистку расспросами.
При этом артистка намекнула, что в скором времени она предоставит ответы на все вопросы в своей новой работе.

Герцег высказалась о романе с Меладзе

@erikaherceg
Когда Эрика Герцег ушла из "ВИА Гры", появились слухи о том, что виной этому стала ревность Веры Брежневой, которая думала, что у Константина Меладзе роман с Герцег. Певица прокомментировала эту ситуацию.

9 подурневших звезд, раньше считавшихся эталонами

DR
Некоторым годы к лицу, а некоторые так увлеклись подтяжками и филлерами, что в них сложно угадать того или ту самую. Посмотрите сами, что произошло с легендами прошлого.

«Я поступила подло»

@nastya_slava
Роман певицы Славы и бизнесмена Анатолия Данилицкого продолжается более 18 лет, пара растит 8-летнюю дочь Антонину. Несмотря на это 40-летняя артистка заявляет, что не хочет замуж, поскольку ей нравится сложившийся образ жизни.
Звёзды,Алсу Фаната,Эрика Герцег,Ян Абрамов,Константин Меладзе,Вера Брежнева,РИА Новости,
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