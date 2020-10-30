На слуху: Герцег высказалась о романе с Меладзе

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Фото: @erikaherceg@erikaherceg
Ролик рассказывает, как певица Алсу
спровоцировала слухи о неполадках в семье. Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым
уже 14 лет, и их семья считается образцом для подражания.
Исполнительница и солистка группы «А’Студио» Кети Топурия призналась, что в последнее время не отходит от телефона. После информации в СМИ о ее родах, все стали беспокоить артистку расспросами.
При этом артистка намекнула, что в скором времени она предоставит ответы на все вопросы в своей новой работе.
Некоторым годы к лицу, а некоторые так увлеклись подтяжками и филлерами, что в них сложно угадать того или ту самую. Посмотрите сами, что произошло с легендами прошлого.
Роман певицы Славы и бизнесмена Анатолия Данилицкого продолжается более 18 лет, пара растит 8-летнюю дочь Антонину. Несмотря на это 40-летняя артистка заявляет, что не хочет замуж, поскольку ей нравится сложившийся образ жизни.