На слуху: Герцег высказалась о романе с Меладзе

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Фото: @erikaherceg @erikaherceg

storonaslov.ru

Ролик рассказывает, как певица Алсу спровоцировала слухи о неполадках в семье. Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым уже 14 лет, и их семья считается образцом для подражания.

Исполнительница и солистка группы «А’Студио» Кети Топурия призналась, что в последнее время не отходит от телефона. После информации в СМИ о ее родах, все стали беспокоить артистку расспросами.

При этом артистка намекнула, что в скором времени она предоставит ответы на все вопросы в своей новой работе.

@erikaherceg

DR

Некоторым годы к лицу, а некоторые так увлеклись подтяжками и филлерами, что в них сложно угадать того или ту самую. Посмотрите сами, что произошло с легендами прошлого.

@nastya_slava