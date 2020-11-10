Звездные пары, которые пережили расставание 

Как сказала классик, большое видится на расстоянии. Поэтому даже расставание может пойти на пользу отношениям, ведь в разлуке влюбленные понимают, как сильно скучают. Некоторые герои нашей подборки были готовы на развод, но так и не дошли до суда. А в других парах расставание только приблизило свадьбу!

Кейт и Уильям вместе учились в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. Принц впервые увидел свою будущую супругу в 2002 году на благотворительном показе мод, где участвовала юная Кейт. Пара начала путешествовать вместе, а пресса уже говорила о возможном браке, хотя сами влюбленные называли свои отношения «приятельскими».

Когда в 2007 году Уильям отправился в тренировочный военный лагерь в графстве Дорсет, поползли слухи об их расставании. Это было связано со многими факторами, а также с тем, что журналисты все сильнее давили на Кейт. В апреле 2007 года было официально объявлено о том, что пара распалась. Но уже в июле Кейт и Уильям появились вместе на концерте памяти принцессы Дианы. И все же предложение Кэтрин ждала еще три года.

Свою первую годовщину свадьбы — 3 июля 2016 года — Ксения и Курбан отпраздновали по отдельности. Бородина провела этот день в компании подруг, а Курбан Омаров улетел в Испанию вместе с актрисой Настасьей Самбурской

Комментарий Ксении по этому поводу не заставил себя долго ждать:

«Мне на таких недалеких бабенок как она все равно, вот кроме жалости, что она что остальные бабенки одиночки. Пусть показывают свою неуверенность и пытаются пиариться за счет меня. Их и так жизнь наказала! Они живут мной, а я живу своей жизнью»

(Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.). Но именно этот поступок Омарова окончательно вывел Бородину из себя, и она объявила о разводе. Который, впрочем, так и не состоялся.

Почти 5 лет Джастин и Джессика пудрили мозги фанатам, то расставаясь, то снова сходясь. В итоге ребята поняли: друг без друга им не жить. В октябре 2012 года Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали мужем и женой.

Тайная итальянская свадьба была организована с размахом: приветственный коктейль во вторник, пляжная вечеринка с фейерверками в среду, пикник с вином и сыром в четверг и, наконец, официальная церемония в пятницу. Сейчас 36-летний Джастин и 35-летняя Джессика Билл ждут второго ребенка. Первенец пары — мальчик Силас — родился в апреле 2015 года.

В августе прошлого года Меган Фокс стала мамой в третий раз — она родила мальчика Джорни. Актриса и ее муж, актер Брайан Остин Грин уже воспитывают четырехлетнего Ноа Шэннона Грина и двухлетнего Бодхи Рансома Грина.

Интересно, что Меган Фокс подавала на развод, но ее супругу удалось вернуть не только доверие актрисы, но и уговорить ее на очередное пополнение. И это не первое расставание в отношениях пары! Актеры познакомились 12 лет назад и через два года обручились, но в 2009 году расторгли помолвку. Но уже через год Меган вышла замуж за Брайана на Гавайях. Видимо, расставания уже стали семейной традицией в браке актеров.

Пинк и Кэри Харт

В 2005 году, после четырех лет романа с мотокроссным гонщиком Кэри Хартом, певица решила намекнуть на замужество сама. Ну как намекнуть…

На гонки в Калифорнии Пинк пришла болеть за любимого с плакатом. Надпись на одной стороне транспаранта гласила:

«Ты женишься на мне?»

На другой стороне было написано:

«Я не шучу!»

Трибуны болельщиков, где сидела Пинк, поддержали невесту, и уже в следующем году артистка стала законной женой. Ребята до сих пор вместе и воспитывают дочь. Правда, в 2008 году пара пережила серьезную размолвку. Супруги заявили о разводе, но документы так и не подписали.

Меньшов и Алентова — живое доказательство того, что любовь на всю жизнь — это не сказка. Режиссер начал ухаживать за будущей супругой, будучи еще студентом Школы-студии МХАТ, и уже на втором курсе бедные, но влюбленные студенты сыграли свадьбу.

Впрочем, отношения пары не всегда были гладкими, супруги даже расставались на время. Но, пожив отдельно, Владимир и Вера поняли, что не могут друг без друга. К тому же у них подрастала дочь Юлия. С тех пор Меньшов и Алентова неразлучны. Недавно пара отметила золотую свадьбу.

Кризис не миновал и одну из самых крепких пар российского кино. Спустя несколько лет после рождения дочери Лизы актриса подала на развод с Боярским, и тот не попытался отговорить супругу. Видимо, актер понимал, что вряд ли сможет измениться, а его поведение и было главной причиной подавленного состояния Луппиан.

У Боярского, чья популярность росла с каждым годом, случались вспышки гнева, запои… Однако от развода семью спас трагический случай: в день суда у актера случился приступ панкреатита, а после выздоровления Лариса уже не смогла оставить мужа одного.

И все же однажды пара официально расставалась — правда, развод был фиктивным, хотя и продолжительным. В 1985 году Боярский и Луппиан развелись, чтобы решить вопрос с недвижимостью. В 2009 году актеры расписались вновь.