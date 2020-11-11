На слуху: Елена Воробей выходит замуж 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Кадр из сериала "Гусар"
Агент актрисы Екатерины Ковальчук Алена Грановская прокомментировала слухи о романе своей подопечной и Гарика Харламова. Не так давно в СМИ появились сообщения, что юморист, который не так давно развелся с Кристиной Асмус, закрутил роман с партнершей по сериалу "Гусар".
@kravacomedy
Мария Кравченко откровенно рассказала о том, почему больше не будет рожать детей. Вынашивание первой и единственной дочери стало настоящим испытанием для звезды.
@a_zavorotnyuk
Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось: актриса начала выходить на улицу. Она живет в коттедже в подмосковном поселке Крекшино. Близкие опасаются, что актрису застанет пресса, поэтому скрывают ее от посторонних глаз.
@vorobei_elena
Не так давно на одном из светских мероприятий артистка появилась с кольцом на безымянном пальце. Воробей не стала отрицать, что получила предложение руки и сердца. Елена выйдет замуж в четвертый раз.
@buzova86
Ольга Бузова довела до истерики Андрея Григорьева-Апполонова на шоу Павла Воли "Двое на миллион". На днях комик опубликовал в личном блоге кадры из недавнего выпуска.