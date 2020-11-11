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Секс Беременность Свадьбы

На слуху: Елена Воробей выходит замуж 

Анастасия Иванова 1 час назад
На слуху: Елена Воробей выходит замуж
Фото: @vorobei_elena
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Агент Ковальчук высказалась о ее романе с Харламовым

Кадр из сериала "Гусар"
Агент актрисы Екатерины Ковальчук Алена Грановская прокомментировала слухи о романе своей подопечной и Гарика Харламова. Не так давно в СМИ появились сообщения, что юморист, который не так давно развелся с Кристиной Асмус, закрутил роман с партнершей по сериалу "Гусар".
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Кравченко объяснила, почему больше не будет рожать

@kravacomedy
Мария Кравченко откровенно рассказала о том, почему больше не будет рожать детей. Вынашивание первой и единственной дочери стало настоящим испытанием для звезды.
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Заворотнюк начала выходить на улицу

@a_zavorotnyuk
Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось: актриса начала выходить на улицу. Она живет в коттедже в подмосковном поселке Крекшино. Близкие опасаются, что актрису застанет пресса, поэтому скрывают ее от посторонних глаз.
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Елена Воробей выходит замуж

@vorobei_elena
Не так давно на одном из светских мероприятий артистка появилась с кольцом на безымянном пальце. Воробей не стала отрицать, что получила предложение руки и сердца. Елена выйдет замуж в четвертый раз.
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Бузова довела "Иванушку" до истерики

@buzova86
Ольга Бузова довела до истерики Андрея Григорьева-Апполонова на шоу Павла Воли "Двое на миллион". На днях комик опубликовал в личном блоге кадры из недавнего выпуска.
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Видео дня. Звезды, интимные видео которых увидели миллионы
Женский форум
Звёзды , Мария Кравченко , Гарик Харламов , Анастасия Заворотнюк , Кристина Асмус , Елена Воробей , Ольга Бузова
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