На слуху: Елена Воробей выходит замуж 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Кадр из сериала "Гусар"

Агент актрисы Екатерины Ковальчук Алена Грановская прокомментировала слухи о романе своей подопечной и Гарика Харламова. Не так давно в СМИ появились сообщения, что юморист, который не так давно развелся с Кристиной Асмус , закрутил роман с партнершей по сериалу "Гусар".

@kravacomedy

Мария Кравченко откровенно рассказала о том, почему больше не будет рожать детей. Вынашивание первой и единственной дочери стало настоящим испытанием для звезды.

@a_zavorotnyuk

Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось: актриса начала выходить на улицу. Она живет в коттедже в подмосковном поселке Крекшино. Близкие опасаются, что актрису застанет пресса, поэтому скрывают ее от посторонних глаз.

@vorobei_elena

Не так давно на одном из светских мероприятий артистка появилась с кольцом на безымянном пальце. Воробей не стала отрицать, что получила предложение руки и сердца. Елена выйдет замуж в четвертый раз.

@buzova86

Ольга Бузова довела до истерики Андрея Григорьева-Апполонова на шоу Павла Воли "Двое на миллион". На днях комик опубликовал в личном блоге кадры из недавнего выпуска.