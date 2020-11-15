На слуху: Хрусталев рассказал правду о своем диагнозе 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Источник, близкий окружению Армена Джигарханяна, рассказал, кому завещал все имущество актер. Об этом сообщили в агентстве ТАСС.

Так, поклонники Джигарханяна, который ушел из жизни 14 ноября беспокоятся, что бывшая молодая жена актера может претендовать на его имущество.

@danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова сделала четвертую пластическую операцию на лице. В последний раз она ходила к хирургу около года назад, но решила закрепить успех и стать еще красивее.

По словам Борисовой, повторная операция прошла успешно, она прекрасно спала и не чувствовала сильной боли.

@dmitry_khrustalev

Российский комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев вышел на связь. В своем профиле Instagram он поделился мыслями о произошедшем и объяснил все, что происходило с ним на протяжении последних суток.

@dmitry_khrustalev

Певец Лев Лещенко высказал свое мнение о мате со сцены. Как заявил артист, подобное он считает совершенно недопустимым. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».