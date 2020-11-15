На слуху: Хрусталев рассказал правду о своем диагнозе 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Источник, близкий окружению Армена Джигарханяна, рассказал, кому завещал все имущество актер. Об этом сообщили в агентстве ТАСС.
Так, поклонники Джигарханяна, который ушел из жизни 14 ноября беспокоятся, что бывшая молодая жена актера может претендовать на его имущество.
@danaborisova_official
Телеведущая Дана Борисова сделала четвертую пластическую операцию на лице. В последний раз она ходила к хирургу около года назад, но решила закрепить успех и стать еще красивее.
По словам Борисовой, повторная операция прошла успешно, она прекрасно спала и не чувствовала сильной боли.
@dmitry_khrustalev
Российский комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев вышел на связь. В своем профиле Instagram он поделился мыслями о произошедшем и объяснил все, что происходило с ним на протяжении последних суток.
@dmitry_khrustalev
Скандальный блогер Лена Миро заявила, что ситуация с Хрусталевым сильно похожа на предыдущий эпизод с Алексеем Навальным.
Певец Лев Лещенко высказал свое мнение о мате со сцены. Как заявил артист, подобное он считает совершенно недопустимым. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».