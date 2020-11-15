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На слуху: Хрусталев рассказал правду о своем диагнозе 

Стелла Шмель 1 час назад
На слуху: Хрусталев рассказал правду о своем диагнозе
Фото: globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Выяснилось, кому достанется наследство Джигарханяна

Источник, близкий окружению Армена Джигарханяна, рассказал, кому завещал все имущество актер. Об этом сообщили в агентстве ТАСС.
Так, поклонники Джигарханяна, который ушел из жизни 14 ноября беспокоятся, что бывшая молодая жена актера может претендовать на его имущество.
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Дана Борисова перекроила лицо в четвертый раз

@danaborisova_official
Телеведущая Дана Борисова сделала четвертую пластическую операцию на лице. В последний раз она ходила к хирургу около года назад, но решила закрепить успех и стать еще красивее.
По словам Борисовой, повторная операция прошла успешно, она прекрасно спала и не чувствовала сильной боли.
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Хрусталев рассказал правду о своем диагнозе

@dmitry_khrustalev
Российский комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев вышел на связь. В своем профиле Instagram он поделился мыслями о произошедшем и объяснил все, что происходило с ним на протяжении последних суток.
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В Сети подозревают, что Хрусталева могли отравить

@dmitry_khrustalev
Скандальный блогер Лена Миро заявила, что ситуация с Хрусталевым сильно похожа на предыдущий эпизод с Алексеем Навальным.
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Лещенко высказался о мате со сцены

Певец Лев Лещенко высказал свое мнение о мате со сцены. Как заявил артист, подобное он считает совершенно недопустимым. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
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Видео дня. Звезды, которые выглядят моложе ровесников
Женский форум 2
Звёзды , Алексей Навальный , Лев Лещенко , Дмитрий Хрусталев , Армен Джигарханян , Лена Миро , Дана Борисова , РИА Новости , Радиостанция "Говорит Москва"
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