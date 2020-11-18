Имена этих девушек знала вся тусовочная столица и постоянные читательницы гламурных журналов. Они возродили забытое за советское время понятие «светская львица» и не занимались ничем определенным — просто проводили время среди знаменитых и богатых, непринужденно сверкая улыбками и бриллиантами. Но делали это стильно и надолго стали примером для многих покорительниц Москвы. «Рамблер» расскажет о том, что стало с первыми леди русского гламура.

Под этим именем прославилась Наталья Брилева. Капитанская дочка (ее отец был капитаном авиаполка и погиб при исполнении обязанностей) с незаконченным журналистским образованием взяла столицу штурмом. Она была продюсером начинающей тогда Земфиры, потом взялась раскручивать группу «Токио». А в перерывах между вечеринками регулярно снималась в кино и сериалах, хотя знаменитой актрисой так и не стала. Активную девушку заметил миллионер Шабтай фон Калманович и сделал ей предложение.

Имена этих девушек знала вся тусовочная столица и постоянные читательницы гламурных журналов. Они возродили забытое за советское время понятие «светская львица» и не занимались ничем определенным — просто проводили время среди знаменитых и богатых, непринужденно сверкая улыбками и бриллиантами. Но делали это стильно и надолго стали примером для многих покорительниц Москвы. «Рамблер» расскажет о том, что стало с первыми леди русского гламура.

Первая и самая успешная писательница светской Москвы. Незатейливые истории о жизни на Рублево-Успенском шоссе нашли неожиданный, хотя и недолгий, спрос. Впрочем, до того как стать «властительницей дум» москвичка Оксана Полянская занималась издательским делом, окончила режиссерские курсы, основала сеть магазинов антикварной мебели и охранное агентство, где можно было нанять женщину-телохранителя. Но и литературная карьера светской львицы осталась в прошлом. Оксана шесть раз выходила замуж, в том числе за иностранца Майкла Робски, тренера «Спартака» Игоря Шалимова и бизнесмена Олега Горелышева. Имя своего нынешнего супруга Робски не афиширует. У Оксаны двое детей — дочь Дарья и сын Иосиф.

Робски покинула Россию ради сына, у которого нашли редкую аллергию. Семья год жил на острове Сен-Барт в Карибском море. А когда аллергия прошла, Оксана перебралась в Лос-Анджелес, где писала сценарии для клипов и рекламных роликов. В 2018 году неожиданно для многих Оксана Робски вернулась в Россию. Она стала бабушкой, разводит элитных кур и выращивает овощи в своей теплице.

Именно она, а не ее подруга Ксения Собчак , была главной блондинкой светской Москвы двухтысячных годов. До того, как засиять на светском небосклоне столицы, уроженка Ленинграда была советской манекенщицей, общалась со звездами русского андерграунда и успела пожить в Австралии, куда уехала с первым мужем.

Кроме вечеринок, Ульяна писала книги, снялась в смелой фотосессии для «Playboy» и вела шоу на телевидении («Путевка на Рублевку»). Правда, из-за низких рейтингов программы вскоре были закрыты. Ходили слухи о дорогих подарках, которые Цейтлина регулярно получала от неизвестного покровителя, однако свою личную жизнь она не афишировала.

Сейчас Ульяна живет в Монако и замужем за бизнесменом Алексеем Федорычевым, за которого вышла замуж в 2015 году. Она воспитывает сына Савву, оставила светскую жизнь и не появляется в соцсетях.

Очаровательная москвичка мечтала стать актрисой, но нашла свою судьбу в Центробанке , куда устроилась работать референтом заместителя председателя ЦБ. Впрочем, не без помощи отца. Там же она встретилась с будущим мужем Сергеем Родионовым , зампредом главы ЦБ. Разница в возрасте не помешала бурному роману. Получив образование по специальности «банковское дело», для самореализации девушка все же выбрала индустрию красоты. Блестящие внешние данные и раскованность обеспечили Ольге громкий успех, несмотря на то, что девушка дебютировала позднее, чем это принято в модельном бизнесе.

Возможно, все дело было в фотографиях в стиле ню, которые практиковала Родионова. Ее снимали легендарные фотографы Питер Линдберг , Даниэль Лорье, Дэвид Ла Шапель. Ольга появлялась на обложках таких журналов как Vogue, Monde, Playboy, Panorama. В 2009 и 2012 годах были изданы фотоальбомы «The Book Of Olga» и «The Story of Olga», высоко оцененные в Европе.

Прекрасная дама московского бомонда продвигала в России бренд Vivienne Westwood, снималась в фильмах, вела ток-шоу «Цена вопроса» и даже изучала арабский. В 2013 году Ольга вместе с семьей — мужем и дочерью Настей — легко и безболезненно покинула Россию. Она открыла бутик Vivienne Westwood в Амстердаме, время от времени перемещаясь то в Хорватию, то в Дубай. От чувственных фотосъемок Ольга теперь отказывается и в соцсетях ведет себя скромно.

Мария Контэ

В столичной тусовке Мария имела репутацию поэтессы и интриговала намеками на титулованного супруга. Кстати, брак с ним оказался фиктивным. Впрочем, имя своего настоящего покровителя и отца дочери Таис профессиональная муза не афишировала.

Мария исчезла со светского небосклона неожиданно. Значительно позже выяснилось, что поэтесса рассталась с возлюбленным и справилась с тяжелой болезнью. Сейчас Мария работает интрапсихологом, публикует своих стихи в собственном блоге, воспитывает дочь и сторонится светской жизни.

Ева Ланска

Обладательница звучного имени окончила факультет журналистики МГУ и в высшем обществе постаралась закрепиться как писательница. Впрочем, это случилось не сразу — во Франции Ева работала моделью и телеведущей. Литературное творчество она совмещала с карьерой на телевидении и даже вступила в Союз писателей.