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На слуху: внешность Пугачевой на новогоднем фото напугала фанатов 

Стелла Шмель 3 часа назад
На слуху: внешность Пугачевой напугала фанатов
Фото: globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Виторган объяснил, почему его сын не общался с Млодик

@emmanuil_vitorgan
Актер Эммануил Виторган в студии программы «Судьба человека» рассказал, почему его сын Максим от брака с актрисой Аллой Балтер, не принял его третью жену Ирину Млодик.
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Участница телешоу подала в суд на ведущего Первого канала

кадр из передачи "Мужское/женское"
Участница телешоу «Мужское / Женское» на Первом канале Елена Миськова решила подать в суд на ведущего программы Александра Гордона.
По информации Telegram-канала Mash, женщина написала заявление в полицию через три года после выхода передачи.
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Внешность Пугачевой на новогоднем фото напугала фанатов

@alla_orfey
Внешность певицы Аллы Пугачевой на семейном снимке напугала пользователей сети. Дискуссия развернулась в комментариях под фото на фан-странице семьи знаменитости в Instagram.
На размещенном в сети кадре 71-летняя исполнительница запечатлена вместе с супругом, 44-летним Максимом Галкиным, в кругу друзей и близких на фоне елки.
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«Продайте лишнюю яхту или дачу»: Юлиан дал совет «обнищавшим» звездам

@radio_julian
Музыкант Юлиан заявил, что ему стыдно за отечественных звезд, которые начали жаловаться на свои низкие заработки и просить помощи у государства.
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Как живет Марина Зудина после смерти Табакова

Марина Зудина начала встречаться с Олегом Табаковым в 1985 году, когда училась под его руководством в труппе Московского театра-студии. Тогда Табаков был женат на актрисе Людмиле Крыловой и имел двоих детей.
@marinazudina_official
На протяжении десяти лет Зудина и Табаков были вместе. Все это время он состоял в браке со своей женой. В 1994 году он развелся, а спустя год женился на Зудиной.
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Видео дня. Как выбрать колбасу для праздничного стола
Женский форум 2
Звёзды , Ирина Млодик , Алла Балтер , Людмила Крылова , Марина Зудина , Александр Гордон , Максим Галкин , Эммануил Виторган , Алла Пугачева , Олег Табаков
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