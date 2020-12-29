На слуху: внешность Пугачевой напугала фанатов

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@emmanuil_vitorgan

Актер Эммануил Виторган в студии программы «Судьба человека» рассказал, почему его сын Максим от брака с актрисой Аллой Балтер , не принял его третью жену Ирину Млодик.

кадр из передачи "Мужское/женское"

Участница телешоу «Мужское / Женское» на Первом канале Елена Миськова решила подать в суд на ведущего программы Александра Гордона

По информации Telegram-канала Mash, женщина написала заявление в полицию через три года после выхода передачи.

@alla_orfey

Внешность певицы Аллы Пугачевой на семейном снимке напугала пользователей сети. Дискуссия развернулась в комментариях под фото на фан-странице семьи знаменитости в Instagram.

На размещенном в сети кадре 71-летняя исполнительница запечатлена вместе с супругом, 44-летним Максимом Галкиным , в кругу друзей и близких на фоне елки.

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Музыкант Юлиан заявил, что ему стыдно за отечественных звезд, которые начали жаловаться на свои низкие заработки и просить помощи у государства.

Марина Зудина начала встречаться с Олегом Табаковым в 1985 году, когда училась под его руководством в труппе Московского театра-студии. Тогда Табаков был женат на актрисе Людмиле Крыловой и имел двоих детей.

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На протяжении десяти лет Зудина и Табаков были вместе. Все это время он состоял в браке со своей женой. В 1994 году он развелся, а спустя год женился на Зудиной.