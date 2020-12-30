На слуху: актер из России попал в рейтинг самых красивых

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Кадр из шоу "Вечерний Ургант"

Экс-супруга Ильи Авербуха фигуристка Ирина Лобачева прокомментировала свадьбу бывшего мужа и Лизы Арзамасовой.

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Подписчики Ларисы Гузеевой резко раскритиковали ее 20-летнюю дочь Ольгу Бухарову. На днях телеведущая появилась вместе с девушкой на новогоднем мероприятии в Останкино.

@satikazanova

Российский актер Алексей Воробьев попал в рейтинг «самых красивых лиц» на планете по версии TC Candler & Independent Critics.

Телеведущая Регина Тодоренко попала в госпиталь из-за серьезной травмы ноги, которую она получила во время отдыха на Бали.