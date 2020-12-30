На слуху: актер из России попал в рейтинг самых красивых

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Кадр из шоу "Вечерний Ургант"
Экс-супруга Ильи Авербуха фигуристка Ирина Лобачева прокомментировала свадьбу бывшего мужа и Лизы Арзамасовой.
@_larisa_guzeeva_
Подписчики Ларисы Гузеевой резко раскритиковали ее 20-летнюю дочь Ольгу Бухарову. На днях телеведущая появилась вместе с девушкой на новогоднем мероприятии в Останкино.
@satikazanova
Сати Казанова вспомнила о своем крупном конфликте с другой участницей группы "Фабрика", Ириной Тоневой. Певица призналась, что доводила коллегу по сцене.
Российский актер Алексей Воробьев попал в рейтинг «самых красивых лиц» на планете по версии TC Candler & Independent Critics.
Телеведущая Регина Тодоренко попала в госпиталь из-за серьезной травмы ноги, которую она получила во время отдыха на Бали.