Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых моделей 

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Издание Business Insider составило список самых высокооплачиваемых моделей за 2020 год. Из-за пандемии доходы манекенщиц сильно упали, поэтому рейтинг существенно изменился с прошлого года.

Большую часть в топе занимают модели Victoria's Secret. Они традиционно наиболее востребованы благодаря сотрудничеству с бельевым брендом.

Самой высокооплачиваемой моделью оказалась 40-летняя Жизель Бюндхен , за год она заработала $44 млн Ее доходы превосходят то, что зарабатывают более молодые модели. Она уже не ходит по подиуму, но зарабатывает на рекламных контрактах с косметикой и парфюмерией. Кроме того, модель разрабатывает коллекции одежды и обуви для других брендов.

На втором месте оказалась Кара Делевинь с заработком в $9 млн Помимо съемок, она активно развивает свои соцсети, а также занялась карьерой актрисы.

Третье место заняла Адриана Лима с доходом в $9 млн Она является моделью, которая дольше всех сотрудничает с Victoria's Secret, а также подписала несколько контрактов с крупными брендами.