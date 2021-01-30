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На слуху: Лановой с женой годами заботились о тайной внучке 

Катерина Саломе 3 часа назад
На слуху: Лановой с женой годами заботились о тайной внучке
Фото: globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Дочь Началовой вынуждена покинуть квартиру покойной матери

Соцсети
Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина сейчас проживает в квартире матери в элитном жилом комплексе «Кутузовская ривьера». В ближайшее время звездная наследница будет вынуждена покинуть жилище. Всему виной объявившийся месяц назад бывший возлюбленный Началовой хоккеист Александр Фролов, который заявил о своих правах на недвижимость.
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Лановой с женой годами заботились о тайной внучке

Кадр из фильма
Актер Василий Лановой и его жена Ирина Купченко долгие годы заботились о своей тайной внучке Ане. Оказалось, что это внебрачная дочь их сына Сергея, ушедшего из жизни от гипертонического криза в 37 лет.
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Скончалась народная артистка Алла Йошпе

Стало известно о смерти советской эстрадной певицы Аллы Йошпе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила писательница Мария Арбатова.
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«Мужчины манипулируют не хуже баб»: Самбурская рассказала, почему ей не везло с избранниками

Артистка Настасья Самбурская была замужем всего однажды. Ее избранником стал актер Кирилл Дыцевич, который был младше возлюбленной на шесть лет. Они были женаты всего три месяца. Долгое время причина их разрыва оставалась в тайне. Но накануне в своем Instagram-аккаунте звезда намекнула на то, что послужило поводом для развода.
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Видео дня. Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась
Женский форум
Звёзды , Александр Фролов , Василий Лановой , Ирина Купченко , Мария Арбатова , Настасья Самбурская , Кирилл Дыцевич
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