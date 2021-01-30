На слуху: Лановой с женой годами заботились о тайной внучке 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
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Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина сейчас проживает в квартире матери в элитном жилом комплексе «Кутузовская ривьера». В ближайшее время звездная наследница будет вынуждена покинуть жилище. Всему виной объявившийся месяц назад бывший возлюбленный Началовой хоккеист Александр Фролов, который заявил о своих правах на недвижимость.
Кадр из фильма
Актер Василий Лановой и его жена Ирина Купченко долгие годы заботились о своей тайной внучке Ане. Оказалось, что это внебрачная дочь их сына Сергея, ушедшего из жизни от гипертонического криза в 37 лет.
Стало известно о смерти советской эстрадной певицы Аллы Йошпе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила писательница Мария Арбатова.
Артистка Настасья Самбурская была замужем всего однажды. Ее избранником стал актер Кирилл Дыцевич, который был младше возлюбленной на шесть лет. Они были женаты всего три месяца. Долгое время причина их разрыва оставалась в тайне. Но накануне в своем Instagram-аккаунте звезда намекнула на то, что послужило поводом для развода.