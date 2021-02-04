Молодые, но мудрые звездные мачехи 

Мачехи бывают разными, и любящими в том числе. Героини нашей подборки смогли не просто принять пасынков и падчериц, но и наладить доверительные отношения с ними — и все благодаря небольшой разнице в возрасте.

Лиза Арзамасова

В декабре 2020 года Лиза Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха . Если для звезды сериала «Папины дочки» этот брак стал первым, то для фигуриста вторым. Прежде он был женат на Ирине Лобачевой . За 12 лет супружеской жизни у них родился сын Мартин, который после развода родителей остался жить с отцом. Авербуха-младшего и его новоиспеченную мачеху разделяет только лишь 9-летняя разница в возрасте, и они прекрасно ладят.

Втроем они переждали карантин на подмосковной даче, съездили на горнолыжный отдых в Сочи, а недавно были замечены в Театре Наций на спектакле «Горбачев». Мартин не стесняется показывать мачеху в Stories своего Instagram-аккаунте и комментировать публикации на ее странице.

«Лиза, поздравляю тебя! Рад за нас всех!» — написал он под видео с церемонии регистрации брака. В свою очередь, Лиза так же искренне радуется успехам пасынка в скейтбординге. «Крутой!» — прокомментировала она очередное видео, в котором юноша демонстрирует сложные трюки на доске.

Нюша

Вот уже 3,5 года Нюша счастлива в браке с Игорем Сивовым. Супруги воспитывают 2-летнюю наследницу с необычным именем Симба. Для певицы это первый ребенок. У казанского предпринимателя есть еще двое сыновей от хореографа Алены — 14-летний Матвей и 6-летний Мирон. Несмотря на тяжелый развод (Игорь закрутил роман с Нюшей, будучи женатым на Алене — прим. WMJ.ru), девушка не препятствует общению бывшего мужа с детьми. Матвей и Мирон проводят много времени с отцом, души не чают в единокровной сестре Симбе и, судя по всему, ладят с мачехой.

У нее чудесные отношения с братьями. Она очень любит с ними играть, проводить время. Особенно с младшим братом Мироном. Я думаю, что это в силу возраста, все-таки у них не такая большая разница, и, наверное, они лучше друг друга чувствуют,

— рассказала Нюша об отношениях дочери со старшими братьями по отцовской линии в эксклюзивном интервью WMJ.ru.

Нино Нинидзе и Максим Виторган встречаются больше полутора лет. За это время актеры успели познакомить своих детей. У Нино подрастает 5-летний сын Александр, рожденный в браке с Кириллом Плетневым , а у Максима есть трое наследников от двух предыдущих жен — 24-летняя Полина с 20-летним Даниилом от Виктории Верберг и 4-летний Платон от Ксении Собчак . В августе 2019 года они вшестером отдохнули в Греции, а спустя год свозили младших детей в Турцию.

Особенно хорошо у Нино складываются отношения с Полиной. Это неудивительно, если учесть, что возлюбленная актера старше его дочери всего на 5 лет. На своей странице в Instagram Максим делился видео, в котором девушки спели дуэтом «Седую ночь» Юрия Шатунова , а Полина публиковала смешные селфи с Нино.

Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году. Спустя четыре месяца после свадьбы у молодоженов родилась дочь, которую они назвали необычным именем Теона. Помимо общего ребенка, у них есть по наследнику от предыдущих браков. У бывшей ведущей реалити-шоу «Дом-2» подрастает 11-летняя Маруся от Юрия Будагова, а у дагестанского бизнесмена — 13-летний сын Омар от первой жены, о которой практически ничего не известно. Что Курбан прекрасно ладит с Марусей, что Ксения с Омаром.

Глюк'oZa

С дочерьми Глюк'oZы и Александра Чистякова, 13-летней Лидией и 9-летней Верой, поклонники певицы хорошо знакомы. Она нередко делится совместными фотографиями с наследницами, хвастается успехами старшей из них на музыкальном поприще — девочка выпускает собственные треки под псевдонимом Lidus. Однако немногие знают, что у Натальи есть 20-летний пасынок Саша. Звезда не раз подчеркивала, что относится к сыну мужа от предыдущих отношений как к собственному ребенку. В 2013 году Саша появился на Балу дебютанток Tatler под руку с мачехой, и время от времени он мелькает в ее Instagram-аккаунте.

Саша Савельева

Весной 2020 года экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева и звезда сериала «Татьянин день» Кирилл Сафонов отметили оловянную свадьбу. Супруги женаты более десяти лет и воспитывают общего сына Леона, которому в марте исполнится 3 года. У актера также есть дочь от первой супруги Елены, скончавшейся около двух лет назад от алкозависимости.

Его наследницу зовут Анастасия, ей 26 лет, она уже несколько лет живет в Нью-Йорке и занимается моделингом. В 2019 году девушка вышла замуж за ирландского финансиста Стивена Мерфи, добившегося успеха на рынке криптовалюты. Саша присутствовала на свадьбе падчерицы, которая, к слову, всего на 11 лет младше нее.