Молодые, но мудрые звездные мачехи 

Мачехи бывают разными, и любящими в том числе. Героини нашей подборки смогли не просто принять пасынков и падчериц, но и наладить доверительные отношения с ними — и все благодаря небольшой разнице в возрасте.
Лиза Арзамасова
В декабре 2020 года Лиза Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха. Если для звезды сериала «Папины дочки» этот брак стал первым, то для фигуриста вторым. Прежде он был женат на Ирине Лобачевой. За 12 лет супружеской жизни у них родился сын Мартин, который после развода родителей остался жить с отцом. Авербуха-младшего и его новоиспеченную мачеху разделяет только лишь 9-летняя разница в возрасте, и они прекрасно ладят.
Втроем они переждали карантин на подмосковной даче, съездили на горнолыжный отдых в Сочи, а недавно были замечены в Театре Наций на спектакле «Горбачев». Мартин не стесняется показывать мачеху в Stories своего Instagram-аккаунте и комментировать публикации на ее странице.
«Лиза, поздравляю тебя! Рад за нас всех!» — написал он под видео с церемонии регистрации брака. В свою очередь, Лиза так же искренне радуется успехам пасынка в скейтбординге. «Крутой!» — прокомментировала она очередное видео, в котором юноша демонстрирует сложные трюки на доске.
Нюша
Вот уже 3,5 года Нюша счастлива в браке с Игорем Сивовым. Супруги воспитывают 2-летнюю наследницу с необычным именем Симба. Для певицы это первый ребенок. У казанского предпринимателя есть еще двое сыновей от хореографа Алены — 14-летний Матвей и 6-летний Мирон. Несмотря на тяжелый развод (Игорь закрутил роман с Нюшей, будучи женатым на Алене — прим. WMJ.ru), девушка не препятствует общению бывшего мужа с детьми. Матвей и Мирон проводят много времени с отцом, души не чают в единокровной сестре Симбе и, судя по всему, ладят с мачехой.
У нее чудесные отношения с братьями. Она очень любит с ними играть, проводить время. Особенно с младшим братом Мироном. Я думаю, что это в силу возраста, все-таки у них не такая большая разница, и, наверное, они лучше друг друга чувствуют,
— рассказала Нюша об отношениях дочери со старшими братьями по отцовской линии в эксклюзивном интервью WMJ.ru.
Нино Нинидзе и Максим Виторган встречаются больше полутора лет. За это время актеры успели познакомить своих детей. У Нино подрастает 5-летний сын Александр, рожденный в браке с Кириллом Плетневым, а у Максима есть трое наследников от двух предыдущих жен — 24-летняя Полина с 20-летним Даниилом от Виктории Верберг и 4-летний Платон от Ксении Собчак. В августе 2019 года они вшестером отдохнули в Греции, а спустя год свозили младших детей в Турцию.
Особенно хорошо у Нино складываются отношения с Полиной. Это неудивительно, если учесть, что возлюбленная актера старше его дочери всего на 5 лет. На своей странице в Instagram Максим делился видео, в котором девушки спели дуэтом «Седую ночь» Юрия Шатунова, а Полина публиковала смешные селфи с Нино.
Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году. Спустя четыре месяца после свадьбы у молодоженов родилась дочь, которую они назвали необычным именем Теона. Помимо общего ребенка, у них есть по наследнику от предыдущих браков. У бывшей ведущей реалити-шоу «Дом-2» подрастает 11-летняя Маруся от Юрия Будагова, а у дагестанского бизнесмена — 13-летний сын Омар от первой жены, о которой практически ничего не известно. Что Курбан прекрасно ладит с Марусей, что Ксения с Омаром.
Глюк'oZa
С дочерьми Глюк'oZы и Александра Чистякова, 13-летней Лидией и 9-летней Верой, поклонники певицы хорошо знакомы. Она нередко делится совместными фотографиями с наследницами, хвастается успехами старшей из них на музыкальном поприще — девочка выпускает собственные треки под псевдонимом Lidus. Однако немногие знают, что у Натальи есть 20-летний пасынок Саша. Звезда не раз подчеркивала, что относится к сыну мужа от предыдущих отношений как к собственному ребенку. В 2013 году Саша появился на Балу дебютанток Tatler под руку с мачехой, и время от времени он мелькает в ее Instagram-аккаунте.
Саша Савельева
Весной 2020 года экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева и звезда сериала «Татьянин день» Кирилл Сафонов отметили оловянную свадьбу. Супруги женаты более десяти лет и воспитывают общего сына Леона, которому в марте исполнится 3 года. У актера также есть дочь от первой супруги Елены, скончавшейся около двух лет назад от алкозависимости.
Его наследницу зовут Анастасия, ей 26 лет, она уже несколько лет живет в Нью-Йорке и занимается моделингом. В 2019 году девушка вышла замуж за ирландского финансиста Стивена Мерфи, добившегося успеха на рынке криптовалюты. Саша присутствовала на свадьбе падчерицы, которая, к слову, всего на 11 лет младше нее.