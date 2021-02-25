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Как сейчас живет звезда 2000-х Пэрис Хилтон 

Анна Арсеньева 5 часов назад
В начале 2000-х Пэрис Хилтон была иконой стиля и одной из самых популярных звезд шоу-бизнеса. Ее имя звучало везде. Гламурная дива снималась в ток-шоу, фильмах, записывала музыку, создавала бизнес, ходила по подиумам и периодически попадала в громкие скандалы. Однако со временем про известную блондинку забыли. На смену Пэрис Хилтон пришла ее ассистентка Ким Кардашьян. "Рамблер" рассказывает, чем сейчас занимается звезда 2000-х.
В этом году Пэрис Хилтон исполнилось 40 лет. В день ее рождения, 17 февраля, бизнесмен Картер Реум сделал ей предложение на частном острове. Возлюбленный подарил Хилтон кольцо стоимостью от 1,5 до 2 миллионов долларов.
В одном из своих недавних интервью знаменитость призналась, что специально создала себе такой образ в 2000-х. Однако теперь она хочет исправить свою репутацию. Сейчас Пэрис Хилтон записывает песни и ведет свой YouTube-канал, у которого, кстати, более миллиона подписчиков. В прошлом году светская львица снялась в документальном фильме This Is Paris, а в этом начала записывать одноименный подкаст.
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Звёзды , Фото , Ким Кардашьян , Пэрис Хилтон
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