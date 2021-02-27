На слуху: Юдашкин впервые рассказал о борьбе с тяжелой болезнью

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
@arshavina_alisia__mb
Скандальный светский блогер Лена Миро прокомментировала ситуацию, связанную с госпитализацией бывшей жены Андрея Аршавина.
По мнению Миро, Алиса Аршавина пытается вызвать жалость, так как боится потерять имущество. Блогер уверена, что информация о тяжелой болезни женщины — обман.
Кадр из передачи
Никита Джигурда заявил, что после свадьбы с олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной создаст гарем и наберет в него наложниц. Об этом пишет «Собеседник».
Артист рассказал, что в течение года, пока они не виделись, артист хранил верность Анисиной.
"Я целый год не имел доступа к междуножному храму Марины. У нас не было тактильных ощущений. Но при этом я, конечно, "дзюбил" четыре-пять раз за все это время", — признался Никита Джигурда.
Фото: @vyudashkin
Российский дизайнер Валентин Юдашкин рассказал ведущей телеканала «Дождь» Натальей Синдеевой о том, как много лет борется с онкологией.
57-летний модельер рассказал, что пять лет назад у него начались головные боли. Он ежегодно проверял состояние своего здоровья в Лос-Анджелесе, но именно в 2016 году пропустил визит в клинику. Боли усиливались, и Юдашкину посоветовали обратиться в центр имени Бурденко. Обследования КТ и МРТ показали, что у него рак.
@ilana7788
Звезда комедийного шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева отправилась на отдых в горы. Однако поездка в Сочи обернулась горем — артистка сломала ногу. Об этом девушка сообщила в своем Instagram.