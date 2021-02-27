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На слуху: Юдашкин впервые рассказал про борьбу с тяжелой болезнью 

Диана Товсепова 1 час назад
На слуху: Юдашкин впервые рассказал о борьбе с тяжелой болезнью
Фото: @vyudashkin
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

"Изображает покойную": Миро заподозрила бывшую жену Аршавина в обмане

@arshavina_alisia__mb
Скандальный светский блогер Лена Миро прокомментировала ситуацию, связанную с госпитализацией бывшей жены Андрея Аршавина.
По мнению Миро, Алиса Аршавина пытается вызвать жалость, так как боится потерять имущество. Блогер уверена, что информация о тяжелой болезни женщины — обман.
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Джигурда пообещал набрать наложниц в гарем сразу после свадьбы

Кадр из передачи
Никита Джигурда заявил, что после свадьбы с олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной создаст гарем и наберет в него наложниц. Об этом пишет «Собеседник».
Артист рассказал, что в течение года, пока они не виделись, артист хранил верность Анисиной.

"Я целый год не имел доступа к междуножному храму Марины. У нас не было тактильных ощущений. Но при этом я, конечно, "дзюбил" четыре-пять раз за все это время", — признался Никита Джигурда.

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Юдашкин впервые рассказал, как пять лет борется с опасным заболеванием

Фото: @vyudashkin
Российский дизайнер Валентин Юдашкин рассказал ведущей телеканала «Дождь» Натальей Синдеевой о том, как много лет борется с онкологией.
57-летний модельер рассказал, что пять лет назад у него начались головные боли. Он ежегодно проверял состояние своего здоровья в Лос-Анджелесе, но именно в 2016 году пропустил визит в клинику. Боли усиливались, и Юдашкину посоветовали обратиться в центр имени Бурденко. Обследования КТ и МРТ показали, что у него рак.
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Звезда «Уральских пельменей» показала фото в инвалидной коляске

@ilana7788
Звезда комедийного шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева отправилась на отдых в горы. Однако поездка в Сочи обернулась горем — артистка сломала ногу. Об этом девушка сообщила в своем Instagram.
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Видео дня. Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
Женский форум 1
Звёзды , Илана Юрьева , Наталья Синдеева , Валентин Юдашкин , Никита Джигурда , Андрей Аршавин , Алиса Аршавина , Лена Миро , Марина Анисина , ИД "Собеседник"
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