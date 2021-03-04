Как изменилась Пелагея после развода 

Больше черного цвета и пронзительной фуксии, острых каблуков-шпилек и красных губ, меньше кружева, оборок и волос, собранных в обычный пучок.

Отчасти певице Пелагее повезло с периодом, на который пришлась смена ее стиля. Артистка подала на развод с супругом Иваном Телегиным , а следом началась пандемия, и массовые мероприятия оказались под запретом. Вместо видео с концертов артисты были вынуждены заполнять соцсети демонстрацией новых стильных образов, а у Пелагеи как раз нашлось, чем поделиться! Как и многие женщины, вступившие в период перемен, Пелагея начала со смены прически — артистка отрезала длинную челку.

Новая стрижка отлично сочеталась с прежним стилем певицы, который характеризовался простотой, искренностью, романтичностью. Неслучайно на этом снимке артистка предстала в футболке. Только вот это оказалось первое и последнее фото Пелагеи в футболке в ее профиле на данный момент. На смену вязаным, трикотажным, гипюровым и шифоновым платьюшкам пришли платья, которые лучше назвать Платьями с большой буквы — весомые, однотонные наряды из плотных тканей с декольте и 1-2 крупными деталями. С ними Пелагея отказалась от челки и стала укладывать ее на бок либо как часть локонов.

Если раньше Пелагея часто носила цветочный принт, то теперь стала отдавать заметное предпочтение черному цвету. Драма стала маскироваться под классику. Например, как в случае с невинным костюмом-тройкой, но с жилетом, надетым на голое тело.

Еще одним фаворитом по части гаммы нарядов стала кричащая фуксия. После развода с Иваном Телегиным артистка появлялась и в платьях этого оттенка, и в брючных костюмах.

Еще одной любовью Пелагеи стали платья-футляры с декольте и длиной юбки до середины икр. Эти наряды великолепно подчеркивают стройную фигуру певицы. С таким вариантом кроя даже обычно романтический принт в горох не делает платье легкомысленным и не разрушает новый стиль артистки.

На съемках и прогулках по городу Пелагея стала появляться в удлиненных жакетах с рукавом в три четверти. Среди них фаворитами, разумеется, являются те, что выполнены в черном цвете, но и жакеты других оттенков тоже нашлись.

Романтика, впрочем, не до конца исчезла из гардероба певицы. Укороченные топы с кружевами и оборками, а также длинные юбки Пелагея припасла для курортного отдыха с дочерью.

Так что, возможно, изменившийся стиль певицы демонстрирует ее решение в ближайшем будущем сосредоточиться на сценической карьере. А романтика и любовь теперь достаются только одному человеку — ее дочери Таисии.