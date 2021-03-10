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Как выглядит молодая жена ведущего «Мира наизнанку» Дмитрия Комарова 

Анна Арсеньева 49 минут назад
Журналист и фотограф Дмитрий Комаров — автор и ведущий одной из самых популярных телевизионных передач о путешествиях "Мир наизнанку". Он ведет программу уже больше десять лет — с 2010 года. За это время показали практически 200 выпусков. Комаров объездил весь мир, однако личная жизнь журналиста не складывалась. Долгое время он был один и не мог построить отношения. Возможно, именно это позволяло ему месяцами находится в экспедициях и исследовать экзотические страны.
В 2019 году Дмитрий Комаров женился на Александре Кучеренко. Пара обвенчалась в храме Иерусалима, а потом отправилась в медовый месяц на Мальдивы.
Молодая супруга известного телеведущего на 14 лет младше. Сейчас Александре Кучеренко 23 года. Но, несмотря на возраст, девушка уже стала обладательницей титула "Мисс Украина-2016". Она работает ведущей передачи "Звездный спорт" на канале ICTV, является профессиональной танцовщицей, фотомоделью и куратором проекта "Наставничество". Вместе с Дмитрием Комаровым они были партнерами в шоу "Танцы со звездами".
"Рамблер" собрал галерею фото телеведущего и его супруги.
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Звёзды , Фото , Дмитрий Комаров
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