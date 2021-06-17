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На слуху: бывшую жену Аршавина выселяют на улицу

Мария Грибова
1 час назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: бывшую жену Аршавина выселяют на улицу
Фото: @arshavina_alisia__mb@arshavina_alisia__mb

Оливия Уильямс назвала «странный» симптом рака

Reuters
Актриса Оливия Уильямс, сыгравшая в картинах «Шестое чувство», «Воспитание чувств», «Академия Рашмор» и других, поделилась «странным» симптомом рака поджелудочной железы, который смогла побороть.

Гузеева заявила, что простые люди завидуют звездам

@_larisa_guzeeva_
Актрису возмутило, что диспетчер скорой помощи разговаривала с ее коллегой Лерой Кудрявцевой по-хамски. Звезда уверенна, что никому не известная «сошка» почувствовала себя важной особой.

Тяжелобольную жену Аршавина выселяют на улицу

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Ивановна выиграла суд, где выступала истцом против Алисы Аршавиной, бывшей жены спортсмена. Алиса до последнего боролась за право жить с тремя детьми в загородном доме, который построил Андрей.

Стали известны гонорары Кудрявцевой на «Муз-ТВ»

Бывший генеральный директор «Муз-ТВ» Арман Давлетяров раскрыл сумму гонораров, которые Лера Кудрявцева получала за ведение премии и работу на канале. Видео с интервью Алене Жигаловой опубликовано на YouTube.

Алиса Вокс решила судиться за хиты «Ленинграда»

Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Речь идет о 39 композициях, включая популярный трек «Экспонат». Как утверждает исполнительница, ей не платят отчисления за использование песен, созданных в соавторстве с ней. Вокс заявила, что ей должны минимум 20 миллионов рублей.
Звёзды,Арман Давлетяров,Алиса Аршавина,Оливия Уильямс,Алиса Вокс,Андрей Аршавин,Лера Кудрявцева,Reuters,РИА Новости,
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