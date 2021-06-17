На слуху: бывшую жену Аршавина выселяют на улицу

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Ивановна выиграла суд, где выступала истцом против Алисы Аршавиной, бывшей жены спортсмена. Алиса до последнего боролась за право жить с тремя детьми в загородном доме, который построил Андрей.
Бывший генеральный директор «Муз-ТВ» Арман Давлетяров раскрыл сумму гонораров, которые Лера Кудрявцева получала за ведение премии и работу на канале. Видео с интервью Алене Жигаловой опубликовано на YouTube.
Речь идет о 39 композициях, включая популярный трек «Экспонат». Как утверждает исполнительница, ей не платят отчисления за использование песен, созданных в соавторстве с ней. Вокс заявила, что ей должны минимум 20 миллионов рублей.