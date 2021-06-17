На слуху: бывшую жену Аршавина выселяют на улицу

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Речь идет о 39 композициях, включая популярный трек «Экспонат». Как утверждает исполнительница, ей не платят отчисления за использование песен, созданных в соавторстве с ней. Вокс заявила, что ей должны минимум 20 миллионов рублей.