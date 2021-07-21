На слуху: избитому сыну Стаса Пьехи стало хуже

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.Сын Валерии рассказал, как заработал миллион в 18 лет@arseniy_shulginСын Валерии Арсений Шульгина рассказал, как начинал зарабатывать деньги самостоятельно. Он начал развивать свой бизнес еще в тот момент, когда был подростком.Читать новость полностьюРудковская рассказала о суррогатной матери@rudkovskayaofficialЯна Рудковская рассказала, почему решила обратиться к суррогатной матери для рождения ребенка. Звезда призналась, что всегда хотела иметь много детей.Читать новость полностьюИзбитому сыну Стаса Пьехи стало хуже@wolfiehaБывшая супруга певца Стаса Пьехи Наталия Горчакова рассказала о состоянии их сына. Семилетний мальчик получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму после удара соседки.Читать новость полностьюПоплавская заявила, что Прокловой требуется психиатр@the_yana_poplavskayaАктриса Яна Поплавская заявила, что Елене Прокловой требуется помощь психиатра, так как она ходит по ток-шоу, рассказывает информацию о других людях и получает за это деньги.Читать новость полностьюАйза Долматова призналась, что изменяла Гуфу@aizalovesamАйза Долматова призналась, что изменяла Гуфу, когда они еще были в браке. Супруги развелись в 2014 году. Изначально Айза говорила, что причиной разрыва стала неверность бывшего мужа.Читать новость полностью