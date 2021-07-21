На слуху: избитому сыну Стаса Пьехи стало хуже

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Сын Валерии Арсений Шульгина рассказал, как начинал зарабатывать деньги самостоятельно. Он начал развивать свой бизнес еще в тот момент, когда был подростком.