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На слуху: избитому сыну Стаса Пьехи стало хуже

Анна Арсеньева
1 час назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: избитому сыну Стаса Пьехи стало хуже
Фото: @wolfieha@wolfieha

Сын Валерии рассказал, как заработал миллион в 18 лет

@arseniy_shulgin
Сын Валерии Арсений Шульгина рассказал, как начинал зарабатывать деньги самостоятельно. Он начал развивать свой бизнес еще в тот момент, когда был подростком.

Рудковская рассказала о суррогатной матери

@rudkovskayaofficial
Яна Рудковская рассказала, почему решила обратиться к суррогатной матери для рождения ребенка. Звезда призналась, что всегда хотела иметь много детей.

Избитому сыну Стаса Пьехи стало хуже

@wolfieha
Бывшая супруга певца Стаса Пьехи Наталия Горчакова рассказала о состоянии их сына. Семилетний мальчик получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму после удара соседки.

Поплавская заявила, что Прокловой требуется психиатр

@the_yana_poplavskaya
Актриса Яна Поплавская заявила, что Елене Прокловой требуется помощь психиатра, так как она ходит по ток-шоу, рассказывает информацию о других людях и получает за это деньги.

Айза Долматова призналась, что изменяла Гуфу

@aizalovesam
Айза Долматова призналась, что изменяла Гуфу, когда они еще были в браке. Супруги развелись в 2014 году. Изначально Айза говорила, что причиной разрыва стала неверность бывшего мужа.
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