На слуху: сына Валерии обвинили в мошенничестве

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Кадр из сериала "Папины дочки"

Актриса Ольга Волкова пожаловалась на то, что коллеги и друзья про нее забыли. Об этом она сообщила в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Супруг Волковой Владимир Ховралев умер в 2015 году. После этого коллеги и друзья перестали ей даже звонить. Когда не стало ее супруга, никто не спрашивал, как у нее дела.

Безруков рассказал о бездетном браке с экс-супругой

Сергей Безруков рассказал о своем браке с бывшей супругой Ириной. Проблемы в семье начались из-за того, что у них не было детей. Об этом он сообщил в YouTube-шоу Светланы Бондарчук.

По словам Безрукова, он хотел большую семью из-за своего воспитания и образа жизни.

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Как сообщает «Экспресс-газета», младшего сына Валерии Арсения Шульгина обвинили в финансовом мошенничестве. Почему это произошло и как относится к этому инциденту его мама и отчим?

Причиной обвинения Шульгина стала реклама табака, который юный предприниматель продвигал в своих социальных сетях. Шульгин обещал своим клиентам поставить мундштуки и дать право на торговлю в регионам. Таким образом, каждый клиент сына Валерии сможет сам открыть личный бизнес.

Кадр из передачи "Жить здорово!"

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, как провела двухнедельный отпуск в США. Она призналась, что была очарована штатом Южная Каролина.