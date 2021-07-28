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На слуху: сына Валерии обвинили в мошенничестве

Диана Товсепова
18 минут назад

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

На слуху: сына Валерии обвинили в мошенничестве
Фото: InstagramInstagram

Звезда "Папиных дочек" пожаловалась на одиночество

Кадр из сериала "Папины дочки"

Актриса Ольга Волкова пожаловалась на то, что коллеги и друзья про нее забыли. Об этом она сообщила в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Супруг Волковой Владимир Ховралев умер в 2015 году. После этого коллеги и друзья перестали ей даже звонить. Когда не стало ее супруга, никто не спрашивал, как у нее дела.

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Безруков рассказал о бездетном браке с экс-супругой

Сергей Безруков рассказал о своем браке с бывшей супругой Ириной. Проблемы в семье начались из-за того, что у них не было детей. Об этом он сообщил в YouTube-шоу Светланы Бондарчук.

По словам Безрукова, он хотел большую семью из-за своего воспитания и образа жизни.

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22-летнего сына Валерии обвинили в мошенничестве

Instagram

Как сообщает «Экспресс-газета», младшего сына Валерии Арсения Шульгина обвинили в финансовом мошенничестве. Почему это произошло и как относится к этому инциденту его мама и отчим?

Причиной обвинения Шульгина стала реклама табака, который юный предприниматель продвигал в своих социальных сетях. Шульгин обещал своим клиентам поставить мундштуки и дать право на торговлю в регионам. Таким образом, каждый клиент сына Валерии сможет сам открыть личный бизнес.

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Малышева призналась, что очарована Америкой

Кадр из передачи "Жить здорово!"

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, как провела двухнедельный отпуск в США. Она призналась, что была очарована штатом Южная Каролина.

«Юг Америки — это действительно удивительные места. Бывшие хлопковые плантации. Я люблю их за то, что рядом Саванна — родина Скарлетт О’Хара. Это старая, настоящая, провинциальная Америка. Америка, которая трудится каждый день. В которой остались настоящие ценности», — объяснила Малышева.

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Звёзды,Арсений Шульгин,Владимир Ховралев,Ольга Волкова,Елена Малышева,Светлана Бондарчук,
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