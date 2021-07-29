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На слуху: молодого мужа Федункив застали с мужчиной

Анна Арсеньева
1 час назад

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

На слуху: молодого мужа Федункив застали с мужчиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Канделаки назвала причину ссоры с Собчак

Генеральный продюсер телеканала "Матч-ТВ" Тина Канделаки рассказала, почему они с Ксенией Собчак перестали общаться. Причиной стал мужчина.

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Менеджер МакSим: "Редко бодрствует, быстро устает"

Маргарита Соколова, генеральный менеджер певицы МакSим, рассказала, как себя сейчас чувствует артистка и что с ней происходит.

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Молодого мужа Федункив застали с мужчиной

Недавно актриса Марина Федункив вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал молодой итальянец Стефано Маджи, он младше звезды на 12 лет. Недавно Стефано сфотографировали папарацци с мужчиной.

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Скарлетт Йоханссон подала в суд из-за "Черной вдовы"

Кадр из фильма "Черная вдова"

Актриса Скарлетт Йоханссон, которая сыграла главную роль в фильме Marvel "Черная вдова", подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса против компании Disney.

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5 главных скандалов, связанных с Земфирой

@zemfiralive

28 июля певица выпустила мини-альбом «Ах». Релиз стал сюрпризом для поклонников Земфиры: ранее артистка его нигде не анонсировала. С именем «девочки-скандала» постоянно связывают различные конфликты, объясняя их тяжелым характером певицы.

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Звёзды,Маргарита Соколова,Скарлетт Йоханссон,Тина Канделаки,Ксения Собчак,Марина Федункив,Walt Disney,РИА Новости,
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