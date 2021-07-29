На слуху: молодого мужа Федункив застали с мужчиной

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Генеральный продюсер телеканала "Матч-ТВ" Тина Канделаки рассказала, почему они с Ксенией Собчак перестали общаться. Причиной стал мужчина.

Маргарита Соколова, генеральный менеджер певицы МакSим, рассказала, как себя сейчас чувствует артистка и что с ней происходит.

Недавно актриса Марина Федункив вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал молодой итальянец Стефано Маджи, он младше звезды на 12 лет. Недавно Стефано сфотографировали папарацци с мужчиной.

Кадр из фильма "Черная вдова"

Актриса Скарлетт Йоханссон, которая сыграла главную роль в фильме Marvel "Черная вдова", подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса против компании Disney.

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