На слуху: молодого мужа Федункив застали с мужчиной

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Генеральный продюсер телеканала "Матч-ТВ" Тина Канделаки рассказала, почему они с Ксенией Собчак перестали общаться. Причиной стал мужчина.
Маргарита Соколова, генеральный менеджер певицы МакSим, рассказала, как себя сейчас чувствует артистка и что с ней происходит.
Недавно актриса Марина Федункив вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал молодой итальянец Стефано Маджи, он младше звезды на 12 лет. Недавно Стефано сфотографировали папарацци с мужчиной.
Актриса Скарлетт Йоханссон, которая сыграла главную роль в фильме Marvel "Черная вдова", подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса против компании Disney.
28 июля певица выпустила мини-альбом «Ах». Релиз стал сюрпризом для поклонников Земфиры: ранее артистка его нигде не анонсировала. С именем «девочки-скандала» постоянно связывают различные конфликты, объясняя их тяжелым характером певицы.