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На слуху: Гордон признался в алкоголизме

Анна Арсеньева
39 минут назад

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

На слуху: Гордон признался в алкоголизме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Солист «Непары» заявил об исчезновении дочери

Солист группы "Непара" Александр Шоуа рассказал об отношениях со своей старшей дочерью Майей. В последнее время они стали особенно напряженными. 21-летняя наследница полностью прервала общение с отцом и перестала выходить на связь.

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«Я пью на работе»: Гордон признался в зависимости

Телеведущий Александр Гордон рассказал, что злоупотребляет алкоголем, в том числе на работе. В этом он признался во время интервью Юрию Дудю.

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"Передает привет": МакSим начала дышать сама

Директор МакSим Маргарита Соколова рассказала, что состояние певицы улучшилось. Ей удалось поговорить с ней по видеосвязи. Об этом представительница артистки написала в своем Instagram-аккаунте.

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Джонни Депп выиграл дело против экс-супруги

Кадр из фильма "Ромовый дневник"

Голливудский актер Джонни Депп одержал победу в деле против бывшей жены — американской актрисы Эмбер Херд. Сейчас благотворительная организация должна доказать, что семь миллионов долларов, которые ранее звезда отсудила у экс-супруга, пошли на пожертвования.

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Звёзды,Маргарита Соколова,Александр Шоуа,Александр Гордон,Джонни Депп,РИА Новости,
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