На слуху: Гордон признался в алкоголизме

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Солист группы "Непара" Александр Шоуа рассказал об отношениях со своей старшей дочерью Майей. В последнее время они стали особенно напряженными. 21-летняя наследница полностью прервала общение с отцом и перестала выходить на связь.
Телеведущий Александр Гордон рассказал, что злоупотребляет алкоголем, в том числе на работе. В этом он признался во время интервью Юрию Дудю.
Директор МакSим Маргарита Соколова рассказала, что состояние певицы улучшилось. Ей удалось поговорить с ней по видеосвязи. Об этом представительница артистки написала в своем Instagram-аккаунте.
Голливудский актер Джонни Депп одержал победу в деле против бывшей жены — американской актрисы Эмбер Херд. Сейчас благотворительная организация должна доказать, что семь миллионов долларов, которые ранее звезда отсудила у экс-супруга, пошли на пожертвования.