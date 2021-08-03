На слуху: Гордон признался в алкоголизме

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Солист группы "Непара" Александр Шоуа рассказал об отношениях со своей старшей дочерью Майей. В последнее время они стали особенно напряженными. 21-летняя наследница полностью прервала общение с отцом и перестала выходить на связь.

Телеведущий Александр Гордон рассказал, что злоупотребляет алкоголем, в том числе на работе. В этом он признался во время интервью Юрию Дудю.

Директор МакSим Маргарита Соколова рассказала, что состояние певицы улучшилось. Ей удалось поговорить с ней по видеосвязи. Об этом представительница артистки написала в своем Instagram-аккаунте.

Кадр из фильма "Ромовый дневник"