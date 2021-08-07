На слуху: директор Бузовой помешал ее покончить с собой

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Певица Лариса Долина опубликовала на своей страничке в Instagram пост, в котором откровенно рассказала об отношениях с родителями. По словам артистки, наиболее близкие узы ее связывали с отцом, а вот с матерью все было не так просто.
43-летняя солистка группы «Винтаж» провела отпуск на популярном турецком курорте, в Бодруме. Компанию исполнительнице хита «Ева, я любила тебя» составила ее старшая дочь 18-летняя Варвара.
Певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, полностью пришла в себя после более одного месяца, проведенного в коме.
Певица Светлана Лобода раскрыла неожиданные подробности личной жизни. Артистка разоткровенничалась в новом интервью телеканалу «Украина».