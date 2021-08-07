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На слуху: пиар-директор Бузовой помешал ей покончить с собой

Полина Алферова
46 минут назад

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

На слуху: директор Бузовой помешал ее покончить с собой
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Долина рассказала о сложных отношениях с матерью

@larisa.dolina.official

Певица Лариса Долина опубликовала на своей страничке в Instagram пост, в котором откровенно рассказала об отношениях с родителями. По словам артистки, наиболее близкие узы ее связывали с отцом, а вот с матерью все было не так просто.

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Плетнева потратила на отдых в Турции миллион рублей

Instagram

43-летняя солистка группы «Винтаж» провела отпуск на популярном турецком курорте, в Бодруме. Компанию исполнительнице хита «Ева, я любила тебя» составила ее старшая дочь 18-летняя Варвара.

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МакSим полностью пришла в себя

Globallookpress.com

Певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, полностью пришла в себя после более одного месяца, проведенного в коме.

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Пиар-директор Бузовой помешал ей покончить с собой

Globallookpress.com
Пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богославский выпустил книгу «Больше чем пиар. Как создать звезду». В ней он рассказал об опыте работы со знаменитостями, не забыв упомянуть и об Ольге Бузовой, с которой познакомился еще в далеком 2009 году.

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Лобода впервые рассказала о возлюбленном

@lobodaofficial

Певица Светлана Лобода раскрыла неожиданные подробности личной жизни. Артистка разоткровенничалась в новом интервью телеканалу «Украина».

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Звёзды,Антон Богославский,Лариса Долина,Светлана Лобода,
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