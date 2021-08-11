На слуху: фото Кадышевой без парика появилось в Сети

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Российская актриса и певица Настасья Самбурская в очередной раз не смогла доказать свою правоту в деле о прекращении контракта о сотрудничестве с музыкальным продюсером Виктором Дробышем.

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Клипмейкер Ирина Миронова рассказала о начале романа певицы Аллы Пугачевой с юмористом Максимом Галкиным. Она раскрыла детали работы над клипом песни «Будь или не будь», где артисты впервые публично намекнули на симпатию.

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) опубликовала первое фото из больничной палаты, где она лечилась больше месяца. Снимок она разместила в своем Instagram-аккаунте.

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