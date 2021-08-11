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На слуху: фото Кадышевой без парика появилось в Сети

Анастасия Иванова
1 час назад

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

На слуху: фото Кадышевой без парика появилось в Сети
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самбурская снова проиграла суд Дробышу

Российская актриса и певица Настасья Самбурская в очередной раз не смогла доказать свою правоту в деле о прекращении контракта о сотрудничестве с музыкальным продюсером Виктором Дробышем.

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Клипмейкер Пугачевой вспомнила о начале романа певицы с Галкиным

@maxgalkinru

Клипмейкер Ирина Миронова рассказала о начале романа певицы Аллы Пугачевой с юмористом Максимом Галкиным. Она раскрыла детали работы над клипом песни «Будь или не будь», где артисты впервые публично намекнули на симпатию.

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MaкSим показала первое фото после выхода из комы

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) опубликовала первое фото из больничной палаты, где она лечилась больше месяца. Снимок она разместила в своем Instagram-аккаунте.

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Фото Кадышевой без знаменитого парика появилось в Сети

@nadezhdakadisheva_official

Фото Надежды Кадышевой без знаменитого парика привлекло внимание пользователей. Поклонники активно обсуждают любую информацию, связанную с 62-летней артисткой.

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Звёзды,Надежда Кадышева,Ирина Миронова,Максим Галкин,Алла Пугачева,Настасья Самбурская,Виктор Дробыш,РИА Новости,
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