На слуху: фото Кадышевой без парика появилось в Сети

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Российская актриса и певица Настасья Самбурская в очередной раз не смогла доказать свою правоту в деле о прекращении контракта о сотрудничестве с музыкальным продюсером Виктором Дробышем.
Клипмейкер Ирина Миронова рассказала о начале романа певицы Аллы Пугачевой с юмористом Максимом Галкиным. Она раскрыла детали работы над клипом песни «Будь или не будь», где артисты впервые публично намекнули на симпатию.
Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) опубликовала первое фото из больничной палаты, где она лечилась больше месяца. Снимок она разместила в своем Instagram-аккаунте.
Фото Надежды Кадышевой без знаменитого парика привлекло внимание пользователей. Поклонники активно обсуждают любую информацию, связанную с 62-летней артисткой.