На слуху: Корчевников признался, почему до сих пор не женат

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Кадр из фильма "Кошка на раскаленной крыше"

Известные люди часто бывают со странностями. Необычные прихоти распространяются не только на их жизнь, но и на то, что будет после нее. «Рамблер» собрал звезд с самыми необычными завещаниями и посмертными желаниями.

Екатерина Белоцерковская отправилась на кладбище, для того чтобы привести в порядок могилу мужа – знаменитого кинорежиссера Бориса Грачевского, который скончался в январе этого года. Но представители СМИ не дали вдове этого сделать. Девушка рассказала, что стала объектом атаки корреспондентов, которые поджидали ее неподалеку.

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Лиза Арзамасова активно освещала беременность в социальных сетях: выкладывала фото, общалась с подписчиками и даже сходила на интервью в передачу "Алена, блин!".

кадр из передачи