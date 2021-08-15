На слуху: Корчевников признался, почему до сих пор не женат

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Известные люди часто бывают со странностями. Необычные прихоти распространяются не только на их жизнь, но и на то, что будет после нее. «Рамблер» собрал звезд с самыми необычными завещаниями и посмертными желаниями.
Екатерина Белоцерковская отправилась на кладбище, для того чтобы привести в порядок могилу мужа – знаменитого кинорежиссера Бориса Грачевского, который скончался в январе этого года. Но представители СМИ не дали вдове этого сделать. Девушка рассказала, что стала объектом атаки корреспондентов, которые поджидали ее неподалеку.
Лиза Арзамасова активно освещала беременность в социальных сетях: выкладывала фото, общалась с подписчиками и даже сходила на интервью в передачу "Алена, блин!".
В этом году ведущему программы "Судьба человека" Борису Корчевникову исполнилось 39 лет. Однако он до сих пор числится в статусе завидных холостяков России.