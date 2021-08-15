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На слуху: Корчевников признался, почему до сих пор не женат

Анастасия Иванова
52 минуты назад

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

На слуху: Корчевников признался, почему до сих пор не женат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самые странные посмертные желания звезд

Кадр из фильма "Кошка на раскаленной крыше"

Известные люди часто бывают со странностями. Необычные прихоти распространяются не только на их жизнь, но и на то, что будет после нее. «Рамблер» собрал звезд с самыми необычными завещаниями и посмертными желаниями.

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Вдову Грачевского атаковали у могилы покойного супруга

Екатерина Белоцерковская отправилась на кладбище, для того чтобы привести в порядок могилу мужа – знаменитого кинорежиссера Бориса Грачевского, который скончался в январе этого года. Но представители СМИ не дали вдове этого сделать. Девушка рассказала, что стала объектом атаки корреспондентов, которые поджидали ее неподалеку.

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Илья Авербух и Лиза Арзамасова стали родителями

instagram.com

Лиза Арзамасова активно освещала беременность в социальных сетях: выкладывала фото, общалась с подписчиками и даже сходила на интервью в передачу "Алена, блин!".

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Корчевников признался в том, почему до сих пор не женился

кадр из передачи

В этом году ведущему программы "Судьба человека" Борису Корчевникову исполнилось 39 лет. Однако он до сих пор числится в статусе завидных холостяков России.

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Звёзды,Екатерина Белоцерковская,Илья Авербух,Борис Корчевников,
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