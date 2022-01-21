Модель залезла в сугробы без одежды

Модель Кендалл Дженнер опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото в купальнике в снежных сугробах. Бикини черного цвета на тонких завязочках, солнцезащитные очки и меховые унты, — все, что согревает знаменитость на морозе. Публикация собрала более девяти миллионов лайков и тысячи комментариев.
"Ледяные ванны", — подписала снимок одна из самых высокооплачиваемых моделей современности.
Вероятно, сейчас она прилетела на отдых кататься на лыжах. Кендалл Дженнер ездит на горнолыжные курорты каждый год.
Фанаты уже привыкли видеть ее в купальнике и даже без одежды, но где-нибудь на пляже в плюс 30 или в фотостудии, но не в снегу.
"Это я, когда мне нужно сходить за продуктами, и я надеваю первые попавшиеся вещи", "Снежная королева", "Сфотографировалась и побежала за шубой", "Бабушка говорила: главное, чтобы ноги были в тепле", — написали пользователи соцсети в комментариях к фотографиям.
Впрочем, это не первые снимки Дженнер в подобном виде. Пару лет назад она уже фотографировала в бикини и шапке-ушанке в снежных сугробах в горах.