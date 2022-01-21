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3 часа назад

Модель залезла в сугробы без одежды

Модель Кендалл Дженнер опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото в купальнике в снежных сугробах. Бикини черного цвета на тонких завязочках, солнцезащитные очки и меховые унты, — все, что согревает знаменитость на морозе. Публикация собрала более девяти миллионов лайков и тысячи комментариев.

1/7 Модель Кендалл Дженнер опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото в купальнике в снежных сугробах.
Фото: @kendalljenner
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2/7 Бикини черного цвета на тонких завязочках, солнцезащитные очки и меховые унты, — все, что согревает знаменитость на морозе.
Фото: @kendalljenner
3/7  Публикация собрала более девяти миллионов лайков и тысячи комментариев.
Фото: @kendalljenner
4/7 Фанаты уже привыкли видеть модель в купальнике и даже без одежды.
Фото: @kendalljenner
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5/7 Но обычно на отдыхе в жарких странах или фотостудиях, но не в снегу.
Фото: @kendalljenner
6/7 Хотя пару лет назад она уже фотографировала в бикини и шапке-ушанке в снежных сугробах в горах.
Фото: @kendalljenner
7/7 О фигуре Дженнер мечтают миллионы девушек.
Фото: @kendalljenner

"Ледяные ванны", — подписала снимок одна из самых высокооплачиваемых моделей современности.

Вероятно, сейчас она прилетела на отдых кататься на лыжах. Кендалл Дженнер ездит на горнолыжные курорты каждый год.

Фанаты уже привыкли видеть ее в купальнике и даже без одежды, но где-нибудь на пляже в плюс 30 или в фотостудии, но не в снегу.

"Это я, когда мне нужно сходить за продуктами, и я надеваю первые попавшиеся вещи", "Снежная королева", "Сфотографировалась и побежала за шубой", "Бабушка говорила: главное, чтобы ноги были в тепле", — написали пользователи соцсети в комментариях к фотографиям.

Впрочем, это не первые снимки Дженнер в подобном виде. Пару лет назад она уже фотографировала в бикини и шапке-ушанке в снежных сугробах в горах.

Звёзды,Фото,Кендалл Дженнер,
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