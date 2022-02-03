Все мужчины Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова, как настоящая звезда, заставляет о себе говорить. Любое событие в ее жизни тут же становится пищей для обсуждений, слухов и домыслов. Причем у балерины находятся и противники, и защитники, и самые преданные поклонники. "Рамблер" рассказывает о мужчинах, которых повезло стать возлюбленными звезды.
С внуком знаменитой балерины Инны Зубковской Анастасия общалась будучи еще ученицей балетной академии. По слухам, именно благодаря его семье балерину взяли в Мариинский театр.
Его Анастасия называет своей первой любовью. Она танцевала с ним в балете "Лебединое озеро" на сцене Мариинки. Ей было всего 19 лет. Но, как призналась позже балерина, в их отношения вмешалась ее мама, которая не оценила выбор дочери.
Известный предприниматель красиво ухаживал, но долго их связь не продлилась.
Да, знаменитый голливудский актер тоже в этом списке. Как рассказала балерина в передаче "Осторожно, Собчак!", он прилетал на ее спектакли, но роман не сложился по причине огромной занятости обоих: он не бросит Голливуд, она не покинет Россию.
Именно из-за него поссорились Ксения Собчак и Анастасия Волочкова. Журналистка уверяла, что балерина увела у нее возлюбленного. Но Анастасия виноватой себя не считала. По ее версии, к ней обратилась мама Ксении, обеспокоенная новым романом дочери, с просьбой появиться с Лейбманом и вызвать таким образом ревность. С ревностью все получилось, но отношения не восстановились.
Олигарха покорили талант и красота балерины. Об их отношениях много писали и еще больше говорили. Он заваливал ее подарками и даже приставил к ней охрану. Балерина забеременела, но на втором месяце потеряла ребенка. По одной версии, ее мама настаивала на аборте, по другой — случился выкидыш. После этого отношения прекратились, а вскоре Анастасию со скандалом уволили из Большого театра. По мнению балерины, это мог устроить Керимов из мести.
Когда Анастасия Волочкова начала встречаться с Игорем Вдовиным, он не был богат. Наоборот, по словам балерины, он брал у нее большие суммы в долг. В 2005 году у них родилась дочь Ариадна, а в 2007 они устроили свадьбу, как оказалось потом, бутафорскую. По-настоящему они не расписывались. В итоге они все равно расстались, а несколько лет спустя Анастасия Волочкова обвинила бывшего возлюбленного в краже трех миллионов долларов.
С Бахтияром Салимов балерина познакомилась во Владивостоке, куда приезжала на гастроли. Эти отношения Анастасия не слишком афишировала, а о расставании стало известно, когда разгорелся скандал с Черменом Дзотовым.
Чермен опубликовал эротические фотографии с Анастасией Волочковой. На что балерина отреагировала в своем стиле, она сообщила, что счастлива за всех тех людей, которых волнует ее постельный вопрос, ведь теперь они могут не волноваться за ее личную жизнь.
С IT-специалистом Михаилом Логиновым Анастасия познакомилась в гостиничном комплексе, где тот работал. Она его называла человеком с большим сердцем и ценила не за высокие доходы. Но разочарование наступило быстро, Михаил не оправдал ожиданий.
Вообще-то он был водителем звезды, но постепенно начались отношения, которые завершились большим скандалом. Балерина обвинила водителя в воровстве, в итоге он получил условный срок наказания на три года.
В роман с Олегом долгое время никто не верил. Анастасия показывала мужчину по частям, поэтому у сомневающихся были все основания подозревать балерину в лукавстве. Мужчина оказался настоящим, однако их отношения продлились недолго. Олег был слишком ревнив и вспыльчив, а Анастасия так эмоциональна, что жизнь с ней можно сравнить с жизнью на вулкане.
О Владимире известно лишь то, что он сотрудник РЖД и ему 38 лет. Когда стало известно об их романе, Анастасия призывала бывших жен и девушек оставить их в покое. А вот о завершении отношений она не сообщала. Однако в отпуск на Мальдивы она отправилась с новым избранником.
Балерина отдыхала вместе с Сергеем на Мальдивах и показывала много романтичных фотографий подписчиков. Но сказка закончилась вскоре после возвращения. По признанию Анастасии, Сергею от нее нужен был только пиар, но тем не менее она предупредила, что никому не позволит "осквернить Сережу".