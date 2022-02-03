Все мужчины Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова, как настоящая звезда, заставляет о себе говорить. Любое событие в ее жизни тут же становится пищей для обсуждений, слухов и домыслов. Причем у балерины находятся и противники, и защитники, и самые преданные поклонники. "Рамблер" рассказывает о мужчинах, которых повезло стать возлюбленными звезды.

Николай Зубковский

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С внуком знаменитой балерины Инны Зубковской Анастасия общалась будучи еще ученицей балетной академии. По слухам, именно благодаря его семье балерину взяли в Мариинский театр.

Фарух Рузиматов

Его Анастасия называет своей первой любовью. Она танцевала с ним в балете "Лебединое озеро" на сцене Мариинки. Ей было всего 19 лет. Но, как призналась позже балерина, в их отношения вмешалась ее мама, которая не оценила выбор дочери.

Сергей Полонский

Известный предприниматель красиво ухаживал, но долго их связь не продлилась.

Джим Керри

Да, знаменитый голливудский актер тоже в этом списке. Как рассказала балерина в передаче "Осторожно, Собчак!", он прилетал на ее спектакли, но роман не сложился по причине огромной занятости обоих: он не бросит Голливуд, она не покинет Россию.

Вячеслав Лейбман

Именно из-за него поссорились Ксения Собчак и Анастасия Волочкова. Журналистка уверяла, что балерина увела у нее возлюбленного. Но Анастасия виноватой себя не считала. По ее версии, к ней обратилась мама Ксении, обеспокоенная новым романом дочери, с просьбой появиться с Лейбманом и вызвать таким образом ревность. С ревностью все получилось, но отношения не восстановились.

Сулейман Керимов

Олигарха покорили талант и красота балерины. Об их отношениях много писали и еще больше говорили. Он заваливал ее подарками и даже приставил к ней охрану. Балерина забеременела, но на втором месяце потеряла ребенка. По одной версии, ее мама настаивала на аборте, по другой — случился выкидыш. После этого отношения прекратились, а вскоре Анастасию со скандалом уволили из Большого театра. По мнению балерины, это мог устроить Керимов из мести.

Игорь Вдовин

Когда Анастасия Волочкова начала встречаться с Игорем Вдовиным, он не был богат. Наоборот, по словам балерины, он брал у нее большие суммы в долг. В 2005 году у них родилась дочь Ариадна, а в 2007 они устроили свадьбу, как оказалось потом, бутафорскую. По-настоящему они не расписывались. В итоге они все равно расстались, а несколько лет спустя Анастасия Волочкова обвинила бывшего возлюбленного в краже трех миллионов долларов.

Бахтияр Салимов

С Бахтияром Салимов балерина познакомилась во Владивостоке, куда приезжала на гастроли. Эти отношения Анастасия не слишком афишировала, а о расставании стало известно, когда разгорелся скандал с Черменом Дзотовым.

Чермен Дзотов

Чермен опубликовал эротические фотографии с Анастасией Волочковой. На что балерина отреагировала в своем стиле, она сообщила, что счастлива за всех тех людей, которых волнует ее постельный вопрос, ведь теперь они могут не волноваться за ее личную жизнь.

Михаил Логинов

С IT-специалистом Михаилом Логиновым Анастасия познакомилась в гостиничном комплексе, где тот работал. Она его называла человеком с большим сердцем и ценила не за высокие доходы. Но разочарование наступило быстро, Михаил не оправдал ожиданий.

Александр Скиртач

Вообще-то он был водителем звезды, но постепенно начались отношения, которые завершились большим скандалом. Балерина обвинила водителя в воровстве, в итоге он получил условный срок наказания на три года.

Олег

В роман с Олегом долгое время никто не верил. Анастасия показывала мужчину по частям, поэтому у сомневающихся были все основания подозревать балерину в лукавстве. Мужчина оказался настоящим, однако их отношения продлились недолго. Олег был слишком ревнив и вспыльчив, а Анастасия так эмоциональна, что жизнь с ней можно сравнить с жизнью на вулкане.

Владимир

О Владимире известно лишь то, что он сотрудник РЖД и ему 38 лет. Когда стало известно об их романе, Анастасия призывала бывших жен и девушек оставить их в покое. А вот о завершении отношений она не сообщала. Однако в отпуск на Мальдивы она отправилась с новым избранником.

Сергей